Este dosul de labă prezidenţial rupt din rai?

La noi, dosul de labă are o lungă istorie. Pe cale naturală, direct sau prin viu grai, adică, zic, prin vorbe, dosul de labă a devenit o caracteristică de bază în ce priveşte comportamentul prezidentului. Tradiţia dosului de labă este strâns legată de numele său. Chiar şi atunci când stă cuminte, în banca lui, la Cotroceni, este asociat cu ecoul dosului de labă vârtos şi apăsat, punctual şi la obiect. Dosul de labă prezidenţial a intrat în conştiinţa naţiunii, fiind perceput, aşa cum se cuvine, de masele noastre populare. În diverse situaţii, inclusiv ca o morală la concluziile prezidenţiale privind originea bătăii, ca fiind ruptă din rai. Istoricii dosului de labă au relatat un episod energizant din viaţa şi activitatea revoluţionară a lui Traian Băsescu, localizat în perioada când era primarul capitalei. Cronicarii au descris cu lux de amănunte scena unicat în care domnia sa îi dă, cu generozitatea cu care ne-a obişnuit, un cap în gură unui comerciant arab, dacă am reţinut eu bine, sau de altă naţionalitate. A fost un debut senzaţional în materie de caft ştiinţific, un episod care ne-a demonstrat, fără dubii politice sau alte nuanţări, că domnia sa face totul cu… cap(ul). Comerciantul cu pricina a priceput că primarul de atunci, viitor şef de stat, are capul greu şi este iute la mânie. Respectivul cap în gură i-a prins foarte bine. Şi astăzi, deşi nu mai este valabil, cunoaşte la perfecţie mercurialul pieţii respective, cu toate că, la scurt timp după ce a luat-o în freză, locaţia respectivă a fost desfiinţată. Un cap în gură dezvoltă o măiestrie deosebită. Trebuie să fii agil. Să-ţi pui mintea la contribuţie. Să ţinteşti bine şi să-ţi plasezi lovitura cu câteva secunde înainte ca adversarul să semneze procesul verbal. Desigur, pentru un profesionist, trecerea de la capul în gură la dosul de labă reprezintă o bagatelă, zis floare la ureche. Nu mă refer la episodul cu copilul de la Ploieşti, pentru că este evident faptul că ciutanul, manipulat de diverse forţe politice reacţionare, a căutat dosul de labă cu lumânarea, recuperată, de altfel, de către SPP-iştii aflaţi în misiune. Ce era de demonstrat s-a demonstrat. Episodul cu pricina a fost o “făcătură”, cunoscut fiind faptul că prezidentul poate da, dintr-o singură lovitură, un elefant cu, scuzaţi expresia, cracii în sus. Rog a se revedea anumite filme documentare geografice sau inspirate din viaţa animalelor de zi cu zi. Istoria dosului de labă a ajuns într-o etapă avansată. Un avocat a relatat cum a primit şi el un dos de labă din partea domnului preşedinte. Atitudinea sa a lăsat un gust amar întregii naţiuni. În loc să se mândrească, precizez, ca un patriot autentic, că Băsescu era să-i dea borşul pe nas şi să-i pună dinţii în batistă, dumnealui se vaită ca o ţaţă care s-a opărit cu apă fiartă. Aproape 5 milioane de români şi-ar da viaţa, în diverse situaţii limită, pentru mândria de a primi un şut în fund, în cur, cum se spune pe româneşte, de la cel pe care l-au votat cu dinţii în sus. Băiat tânăr şi vânjos, avocatul a ratat o şansă unică de a se afirma plenar, plângându-se pe micile ecrane sub un singur generic: “M-a bătut preşedinteleeeee, bre…” Un simpatizant autentic al lui Băsescu, catalogat drept “dobitoc” de către domnia sa, şi-ar fi rupt hainele de pe el de plăcere. “Domnule preşedinte, daţi-mi, vă rog, un şut în gură, că de mic visam să fiu peltic”. Am auzit că diverşi susţinători prezidenţiali au pus bazele unei asociaţii menite să promoveze dosul de labă în situaţii de criză. În ceea ce-l priveşte pe tânărul avocat, care i-a tăiat calea, cu lumânarea în mână, preşedintelui, se pare că a fost victima unei greşeli umane. Sunt martori care spun că ar fi fost confundat cu Scufiţa Roşie, pe care preşedintele o alinta cu formula “ţigancă împuţită”…