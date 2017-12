Este firesc să crească preţul carburanţilor…

După ce consilierul de stat al primului ministru, Andreea Paul, ne liniştea statistic în ce priveşte creşterea preţului la carburanţi, ea explică acum că este absolut firesc ca preţul să crească, că va mai creşte şi de ce se întâmplă acest lucru. În loc să caute modalităţi de obligare a companiilor petroliere să menţină preţurile, într-o analiză realizată de dumneaei se arată că în România se înregistrează cea mai mică pondere a taxelor în preţul benzinei, de 54%, şi a şaptea cea mai mică pondere a taxelor în preţul motorinei, de 56%, din UE-27 (după Austria, Luxemburg, Cipru, Lituania, Malta şi Slovenia); deci stăm foarte bine. De asemenea, ca valoare nominală, taxele au crescut în România cu 75% la benzină şi cu 97% la motorină în ultimii trei ani. Aici nu se mai comentează. La nivel european, creşterile medii au fost de 47% la benzină, respectiv 69% la motorină. Conform buletinelor europene de preţuri la carburanţi, ponderea taxelor în preţul benzinei a scăzut de la 60% la 54% - în România şi de la 66% la 51% - în UE. În schimb, ponderea taxelor în preţul motorinei s-a majorat de la 47% la 56% - în România şi de la 54% la 59% - în UE. În 1996, a fost introdus Fondul special al drumurilor publice (mai întâi ca procent din preţul combustibilului şi apoi ca sumă fixă pe tona produsă sau importată), iar în anul 2003 această taxă specială a fost unită cu acciza.

Ca să concluzionăm, doamna Paul Vass stă bine la statistici, ştie să citească buletinele europene şi ne asfixiază, de la numirea lui Mihai Ungureanu în fruntea Guvernului, cu date scoase din context şi comparaţii între noi şi UE, încercând, în felul acesta, să închidă guri şi să liniştească spirite. Aşa cum am mai menţionat, nu se poate face o analiză comparativă între noi şi UE decât dacă luăm în considerare toate aspectele palierelor sociale, financiare, economice, culturale, industriale etc. Atât timp cât România are cel mai mic salariu din UE, o inexistentă creştere economică, o bătaie incredibilă de joc în ce priveşte legislaţia, cele mai multe taxe de plătit, ce se compară cu ce? Probabil companiile petroliere încearcă să-şi netezească drumul, cu ajutorul doamnei consilier, către alinierea la preţurile europene, lucru care ar înmormânta, definitiv, economia românească.