Este imposibil să nu cazi la primele ore de echitaţie

ECHITAŢIE LA STANDARDE ÎNALTE. Şase cai frumoşi - trei pur sânge arab, un pur sânge românesc şi doi metiş - stau la dispoziţia vizitatorilor Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa pentru echitaţie. Dacă turiştii veniţi pe litoral, care vin prin Microrezervaţia amenajată în cadrul CMSN, pot face o plimbare de câteva minute cu caii, constănţenii pot lua lecţii de călărie sub atenta supraveghere a specialiştilor la şcoala de echitaţie „Prietenii naturii“. Prin urmare, părinţii care doresc să-şi îndrume copiii către un sport nobil îi pot aduce la Microrezervaţie, unde, contra unei sume de bani, lunar, vor participa la cursuri de călărie. Deschisă în urmă cu două luni, şcoala de echitaţie de la CMSN are deja adepţi. Părinţii ar trebui însă să se înarmeze cu răbdare, pentru că, potrivit specialiştilor, călăria nu este un sport care se învaţă în câteva şedinţe. „Ca să stăpâneşti un cal trebuie să te întâlneşti cu el şi să îl călăreşti cel puţin un an. Trebuie să existe o legătură între om şi cal. După un an putem vorbi despre copii care pot face mai departe echitaţie, la standarde din ce în ce mai înalte, sau doar să se plimbe cu calul. Avem copii care sunt abia la început, care călăresc doar la pas şi avem şi alţii care au evoluat, care merg pe pur sânge arab şi merg binişor. Rezultatele se vor vedea oricum abia peste un an“, a declarat Tuni Vitali, medicul veterinar al CMSN, care se ocupă de îngrijirea cailor, dar care este şi profesor de echitaţie. Singura şcoală de călărie din Constanţa are deja 20 de abonaţi, unii dintre ei urmând cursurile şcolii pentru a doua lună, iar numărul abonaţilor creşte. Dacă animalele se poartă admirabil, specialiştii CMSN spun că mai multe probleme au cu oamenii. „Caii sunt prietenii oamenilor. Sunt puţin mai nervoşi, pentru că sunt armăsari, dar nu avem probleme cu ei. Avem probleme în schimb cu părinţii copiilor care vin să facă echitaţie. Au pretenţia ca, după câteva ore de echitaţie, copiii să fie aşi în călărie. Ar trebui să înţeleagă că aşa ceva nu este posibil“, a mai spus Vitali.

DRESAJUL. Specialiştii CMSN ne-au explicat că pregătirea unui cal pentru echitaţie durează destul de mult, fiind o muncă asiduă atât pentru instructor, cât şi pentru cal. Calul este ales din herghelii de către o comisie la vârsta de trei ani. Intră în perioada de dresaj, care este împărţită în mai multe etape. În perioada de deburaj se urmăreşte obişnuirea calului cu omul, cu frâul de grajd, cu perierea, cu şaua. Pentru a dresa un cal, unul dintre cele mai importante lucruri este să-l convingi că nu îi faci niciun rău. „Pentru cel care încearcă să înveţe calul să fie încălecat, condiţia cea mai importantă este să aibă un spaţiu propice. De preferat era nisipul. Cădeam, ne loveam, ne ridicam şi o luam de la capăt. Atunci era cea mai frumoasă perioadă, erau cele mai mari aventuri. Săptămâna în care încălecam prima dată un cal era superbă. Este imposibil să nu cazi - pe nisip, în apă - oriunde. Trebuie, în primul rând, să stăpâneşti foarte bine tehnica călăriei, să cunoşti calul şi, mai ales, să nu îi arăţi că îţi e teamă“, ne-a explicat Ion Lepur, unul dintre îngrijitorii cailor de la CMSN, fost angajat al Hergheliei Mangalia, care a adăugat că exemplarele de la Complex sunt cai care au trecut de mult de perioada de dresaj. După trei, patru sau chiar şase luni de dresaj, calul este supus unui examen de calificare, examen care este dat, de asemenea, în faţa unei comisii.