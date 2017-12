Este incredibil ce poate să conțină pâinea feliată! Boală sigură!

20:36:14 / 12 Octombrie 2015

parerea unui specialist- cu doctorat in Panificatie

Este de apreciat faptul ca APC promoveaza campania "Hrana sanatoasa" , dar nimic nu este mai pagubos decat o informatie trunchiata sau eronata adresata consumatorilor finali, mai ales daca se foloseste in argumentare un limbaj (semi)profesional de catre nespecialisti. Intr-adevar este necesara o informare corecta si coerenta in vederea educarii consumatorilor si promovarii unui comert corect, echitabil de alimente (paine feliata, de exemplu). Dar mesajul de mai sus, pe care l-a transmis APC nu indeplineste aceste conditii de "informare", intrucat include multe inadvertente din mai multe puncte de vedere (merceologic, tehnologic si nutritional). Spre exemplificare, in continutul acestui material: 1. exista confuzii legate de informarea prin etichetare si fabricatia produselor 2. se comenteaza aspectele referitoare la siguranta alimentelor "dupa ureche" 3. se fac trimiteri la notiuni de fiziologie si nutritie, dar informatiile sunt trunchiate si partial corecte in context (apropos, in l. romana se spune zaharoza, ci nu sucroza: in l. engleza este sucrose) 4. se fac confuzii intre painea, ca produs industrial vs. traditional 5. se fac comentarii tehnologice fara un suport stiintific si/sau tehnic adecvat 6. se fac recomandari nutritionale personale, fara a tine cont de notiunile de baza de dieta Dar poate ceea ce este cel mai important, un aliment de baza (pe care il consumam dealtfel de mii de ani) l-am transformat intr-un produs toxic, fara nici un argument cu adevarat stiintific, dar folosindu-ne de un limbaj de specialitate ( 'ïndice glicemic" etc). Cu stima, A. Sirbu, Prof. Univ., expert tehnic si consultant