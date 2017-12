„Este mai înţelept că nu aţi aderat la euro”

Dacă zona euro se va destrăma, toate statele vor avea de suferit, inclusiv cele care nu au aderat încă, spune expertul în politici euro şi editorialistul Financial Times Wolfgang Munchau: „Nu va fi neapărat rău pe termen lung. Statele non-euro vor suferi poate 2 - 3 ani, după care lucrurile se vor îmbunătăţi. Nu sunt foarte pesimist în privinţa României”. Munchau spune că dacă marile puteri ajung la un acord, la summitul de săptămâna viitoare, asta nu înseamnă că se va rezolva criza, ci că „va fi timp pentru alte soluţii”: „Dacă nu se ajunge la un acord, zona euro se va destrăma. E probabil mai înţelept că nu aţi aderat la euro, pentru că acum vă aflaţi într-o poziţie infinit mai bună decât alte state”. Editorialistul Financial Times mai spune că, în prezent, nu există nicio schemă concretă de salvare, după ce liderii europeni au fost nevoiţi să admită că planul a eşuat (n.r. – este vorba de EFSF, European Financial Stability Facility). (P.N.)