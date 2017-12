"Este nevoie ca prezența alegerile europarlamentare să fie mare"

"Cinci ani pentru a salva Uniunea Europeană" constituie tema unui plan de acțiune realizat de Consiliul Economic și Social European (CESE) prezentat, astăzi, la Bruxelles de analistul politic Cristian Pîrvulescu, coautor al documentului.

Planul de acțiune pentru Europa este o viziune pe care CESE, instituție consultativă a Uniunii Europene, a Consiliului, a Parlamentului European și Comisiei Europene îl propune în urma consultărilor cu societatea civilă cu ocazia anului electoral 2014. Documentul, prezentat cu prilejul Zilei Societății Civile, pornește de la contextul în care pe 25 mai vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European, acestea fiind primele astfel de alegeri după criza financiară și considerate un moment cheie în istoria Uniunii Europene.

Potrivit lui Pîrvulescu, care este şi președinte de onoare al Asociației Pro Democrația, atât cetățenilor români, cât și celor din întreaga Europă trebuie să li se spună să se prezinte la alegerile din 25 mai, pentru că sondajele de opinie anunță o prezență relativ redusă, iar Europa reprezintă singura alternativă: "Și, dacă îi lăsăm pe alții să hotărască pentru noi, atunci lucrurile vor scăpa de sub control. Le aduc aminte cetățenilor români, care au participat în mică măsură la alegerile din 2009, că deciziile importante ne-au afectat pe toți. Or, dacă noi transmitem un semnal foarte clar, dacă vorbim despre politicile europene în această campanie, vom ajunge să construim o Europă care răspunde nevoilor noastre. (...). Și este evident că în România statul național nu are mijloace, nu are capacitatea de a realiza dezideratele românilor. Uniunea Europeană poate asta". Cristian Pîrvulescu și-a exprimat temerea, că "unii vor spune că nu sunt interesați și că oricum vocea lor nu se aude, ceea ce s-a spus în Eurobarometrul din luna decembrie 2013. Pe de altă parte, cei care sunt mai degrabă antieuropeni se vor mobiliza". Potrivit acestuia, va exista prezență mare la vot în țările cu vot obligatoriu, în timp ce o prezență moderată va exista în țările care au avut de suferit de pe urma măsurilor de austeritate.

Planul de acțiune prezentat, astăzi, la Bruxelles de analistul politic român este compus din trei părți. Prima parte constă într-o declarație care se adresează cetățenilor în general și care încearcă să mobilizeze cetățenii pentru votul la alegerile europarlamentare din 25 mai. Această parte este urmată de o analiză, un argument în favoarea unei noi metode care să înlocuiască interguvernamentalismul "care până acum a blocat UE". A treia parte a documentului propune trei direcții de acțiune concrete referitoare la Uniunea economică, Uniunea socială și Uniunea civică.