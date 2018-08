ESTE OFICIAL! Cristiano Ronaldo a plecat de la Real Madrid

Mult aşteptatul transfer al portughezului Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus Torino a fost anunţat oficial de către gruparea madrilenă. Suma transferului lui CR7 este de 105 milioane de euro, iar jucătorul va semna un contract pe patru ani, urmând să primească 30 de milioane de euro pe sezon. Din vara anului 2009, când a fost transferat de la Manchester United pentru suma de 94 de milioane de euro, Cristiano Ronaldo a obţinut cu Real Madrid 16 trofee, câştigând de patru ori Liga Campionilor, de patru ori Balonul de Aur, de două ori titlul The Best FIFA Player şi de trei ori Gheata de Aur. În vârstă de 33 de ani, Cristiano Ronaldo mai avea contract cu Real până în vara anului 2021. În tricoul „galacticilor”, fotbalistul portughez a înscris 451 de goluri în nouă sezoane, cele mai multe din istoria Realului. CR7 a mai evoluat la Sporting Lisabona, sub bagheta lui Ladislau Boloni. Cristiano Ronaldo le-a transmis suporterilor Realului că anii petrecuţi la Madrid sunt cei mai frumoşi din viaţa lui.