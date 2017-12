„Este posibil să mai avem decese în rândul răniților de la Colectiv”

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat că încă există riscul de a se mai înregistra decese în rândul răniților din „Colectiv“. „Noi încă avem pacienți netransferabili, netransportabili, sunt pacienți critici care, chiar dacă am fi dorit și chiar dacă au locuri în alte țări unde să îi ducem, nu sunt transferabili. Înseamnă că acești pacienți pot să meargă către mai bine sau către mai rău. Asta înseamnă că încă, din păcate, nu putem să spunem că s-a terminat. Va începe perioada de complicații ale infecțiilor și a altor tipuri de complicații la unii pacienți. De aici pot să spun că, din păcate, încă este posibil să mai avem decese în rândul celor care sunt în țară și în rândul celor care sunt în afara României”, a spus Arafat, la un post de televiziune. El a recomandat celor care au fost în club pe 30 noiembrie, dar nu au suferit răni să se supună totuși unui control medical. „Dacă nu ai nimic, dacă nu simți nimic înseamnă că ești OK, dacă ai vreo problemă și simți că este vreo problemă, te duci la medic, te consultă, te vede. Este posibil, o perioadă, ca unii să manifeste anumite probleme, cum ar fi să tușească, să nu se simtă bine pulmonar, să aibă probleme, să facă mai ușor anumite infecții, dar asta cert trebuie atunci consultat”, a explicat secretarul de stat în MAI. Potrivit acestuia, răniții din clubul „Colectiv“ vor mai avea nevoie de sprijin încă cel puțin un an sau chiar doi pentru recuperarea fizică, dar și psihică. „Ambasada Spaniei ne-a explicat că ei acum nu vor oferi locuri pentru acuți, întrucât au văzut că avem destule și distanța până la Madrid este mare, dar au zis că ulterior or să ajute pe partea de refacere. Asta trebuie să înțeleagă și ONG-urile și toți oamenii aceștia și familiile lor vor avea nevoie de sprijin pe cel puțin un an-doi pe recuperare mai ales, pe reabilitarea lor, nu numai fizic, ci și psihic, și reinserarea lor în societate. Aceasta este ce va dura foarte mult după ce vor termina chirurgii plasticieni”, a explicat medicul.

El a spus că va fi realizat în cel mai scurt timp un program de educație în caz de incendiu, după modelul celui pentru cutremur. „Noi am început astfel de programe, ați văzut programul de cutremur, programul pe inundație, avem pe utilizare a instalațiilor și pe improvizații, sunt câteva programe care merg. Necesită un program și partea cum să reacționezi dacă ai un incendiu și vă garantez că o să iasă în cât mai scurt timp”, a afirmat Raed Arafat.