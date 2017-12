Este pregătită Constanța pentru noul an școlar?

21:10:47 / 30 August 2017

Securizarea scolii si clase suprapopulate

Cine plateste paznicul de la firma ,parintii? Se continua aceeasi magarie Vorbiti de clase aglomerate la gradinite Intrebare pentru insp Dragomir care a dorit ff mult aceasta functie- ce cauta 36 de elevi in clasa zero????? Ce spune legea invatamantului- max 25 elevi/ clasa Va bateti joc de parinti Copiii nu au aer intr-o clasa cu 36 de elevi Ne-am in tors pe vremea lui Ceasca