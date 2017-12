Este primăvară la Constanța

Primăvara începe încetișor să își facă loc la Constanța, înainte de termen, ce-i drept. Dacă în săptămânile trecute am avut de îndurat un ger năpraznic, în aceste zile am trecut cu toții la haine mai puțin groase și la activități mai... primăvăratice. Duminică, 22 februarie, mercurul termometrelor a urcat până la 10 grade Celsius la malul mării, iar soarele a strălucit aşa cum nu l-am mai văzut demult. Când au văzut atmosfera însorită, constănțenii dornici de plimbare n-au mai stat mult pe gânduri și au ieșit din case. Mulți n-au mai suportat să-și petreacă timpul liber în mall-uri și cafenele și au ales să se recreeze, ca pe timpuri, într-unul din locurile celebre de promenadă ale orașului, faleza de la Cazino. Atât localnici, cât și turiști au profitat din plin de razele soarelui și s-au bucurat de mai multe ore de relaxare în locul care, odinioară, era principalul punct de întâlnire al constănțenilor. Bucuros și el să primească toată atenția soarelui, litoralul românesc și-a arătat adevărata splendoare. De bucurie că vremea este frumoasă, oamenii au admirat marea și au făcut fotografii. Multe din ele vor putea fi admirate mai târziu pe Facebook. ”Am venit cu prietenii, am zis că mai bine ieșim pe faleză, la o plimbare la aer curat, că ne-am săturat de pub-uri și cafenele. Nu puteam să ratăm soarele, cine știe când îl mai vedem”, a spus un tânăr. Alții și-au zis că, pe o așa vreme frumoasă, ar fi păcat să nu profite de o plimbare pe două roți, așa că au renunțat la mașini și au ales să scoată bicicletele și motocicletele de la naftalină.

VREMEA ȚINE CU NOI ȘI ÎN ZILELE URMĂTOARE Meteorologii vin și cu alte vești bune și spun că în această săptămână vom avea chiar și 14 grade Celsius, așa că încă aveți timp să ajungeți pe faleză pentru o fotografie de neuitat. Reprezentanți ai Centrului Meteorologic Regional Dobrogea anunță că, astăzi, vremea va fi caldă. Deși vântul va sufla în general moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 12 grade C. Mâine, vremea se menţine caldă. Cerul va fi temporar noros şi izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 14 grade C, iar cele minime între 2 şi 5 grade C.