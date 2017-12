„Este răzbunarea fostei concubine că nu m-am însurat cu ea!”

Ion Haralambie, de 65 ani, din localitatea constănţeană General Scărişoreanu, acuzat că violat-o pe nepoata concubinei sale timp de şase ani, a contestat decizia Tribunalului Constanţa de a-l aresta preventiv. Ieri, Curtea de Apel Constanţa a judecat recursul bărbatului, care s-a declarat nevinovat şi a ţinut să precizeze cum a ajuns în situaţia aceasta. „Nu este adevărat că am întreţinut relaţii sexuale cu fata. Fosta mea concubină, Stela Toma, a vrut să mă însor cu ea pentru că nu avea nici casă, nici venit şi voia să rămână cu agoniseala mea. Eu nu am fost de acord pentru că vroiam să o las nepotului meu. După doi ani de când ne-am despărţit, s-a gândit să mă denunţe că am abuzat de nepoata ei. De ce a tăcut atâta vreme? Eu cred că a făcut asta pentru a se răzbuna pe mine că nu am vrut să o iau de nevastă. Chiar m-a ameninţat că mă va reclama că am întreţinut relaţii sexuale cu fata...”, a declarat Haralambie. Bărbatul a adăugat că le-a atras atenţia părinţilor fetei că aceasta umblă singură noaptea pe străzi şi că lui „nu îi miroase bine treaba asta”. Ion Haralambie a mai spus că a recunoscut comiterea infracţiunii la Poliţia Topraisar pentru că a fost lovit de poliţişti şi i-a fost frică. „Nu am făcut plângere împotriva lor şi nici nu am fost la medicul legist”, a adăugat el. Haralambie a cerut să fie cercetat în libertate. Instanţa a rămas în pronunţare.

SEX PE CÂMP Amintim că procurorii îl acuză pe Ion Haralambie că, în ultimii şase ani, periodic şi prin constrângeri şi ameninţări, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu copila care în prezent are 14 ani. Fără ca nimeni să ştie, spun anchetatorii, bărbatul a început să o abuzeze sexual pe fetiţă încă de când aceasta avea opt ani. Faptele incredibile ale bărbatului au ieşit la iveală săptămâna trecută, după ce a sechestrat-o pe copilă în locuinţa sa. Îngrijorat că fiica sa nu se întoarce acasă, tatăl acesteia a început să o caute prin sat şi a ajuns şi la domiciliul lui Ion Haralambie. Acolo a descoperit totul. După ce fetiţa i-a povestit coşmarul prin care a trecut în ultimii şase ani, tatăl a mers imediat la Poliţie şi a depus plângere împotriva agresorului. Bunica fetei s-a despărţit în 2010 de bărbatul acuzat acum că i-a batjocorit nepoata. „Nu-mi vine să cred ce i-a putut face acestei copile. Am avut o bănuială că ceva necurat se întâmplă, pentru că am observat un comportament mai ciudat din partea lui atunci când nepoţica venea la mine, dar niciodată nu am ştiut sigur”, a declarat fosta concubină, la scurt timp de la arestarea bărbatului. Oamenii legii spun că, pentru a nu fi văzut, Haralambie ar fi obişnuit să o ducă pe fetiţă pe un câmp de la marginea localităţii General Scărişoreanu, acolo unde ar fi întreţinut raporturi sexuale cu ea. El a fost arestat pentru viol.