“Este util contractul dintre 45 de primării şi Consiliul Judeţean?”

AUDIERI

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) sosiţi special de la Bucureşti au chemat, ieri, la audieri, alţi cinci primari din cei 45 din judeţul Constanţa care sunt suspectaţi de nereguli într-un contract privind întocmirea unor acte cadastrale. Amintim că procurorii anticorupţie fac verificări privind modul în care s-a derulat asocierea localităţilor la documentaţia cadastrală şi înscriere la Cartea funciară a reţelei de drumuri publice de interes local din judeţul Constanţa şi realizarea soluţiilor geospaţiale pentru gestiunea căilor de transport rutiere. Contractul, în valoare de peste opt milioane de lei, a fost atribuit în luna noiembrie 2007, de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), unei firme din Bucureşti, în baza unei licitaţii internaţionale care nu a fost niciodată contestată, şi va expira în 2011. Primarii din comunele Bărăganu, Ciocârlia, Cerchezu, Chirnogeni şi Lipniţa au răspuns întrebărilor procurorilor, care încearcă, se pare, să găsească nod în papură edililor de comune pentru un proiect realizat de fiecare dintre ele şi toate în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), proiect care le uşurează foarte mult munca.

PROIECT UTIL

„Am fost întrebat dacă am luat parte la proiect şi, pentru a se lămuri cu privire la legalitatea şi corectitudinea acestuia, am adus întregul dosar cu avizele necesare, cu procesele verbale de recepţie a lucrărilor deja finalizate“, a declarat primarul comunei Bărăganu, Constantin Benţea. Edilul şef al comunei constănţene a mai spus că a fost întrebat şi dacă lucrarea cadastrală realizată este folositoare comunei: „A fost, este şi va fi folositoare tot timpul comunei. În baza lucrării am realizat un proiect privind alimentarea cu apă potabilă, un alt proiect pentru drumuri şi pentru orice proiect se va realiza în comună vom culege datele necesare din această lucrare foarte complexă“. Benţea a mai spus că în cazul în care nu ar fi semnat acordul cu CJC pentru acest proiect, pentru fiecare proiect care s-a derulat în comună, administraţia locală ar fi trebuit să angajeze un topometrist, pentru a face măsurătorile necesare, cadastre şi intabulări, pentru care Primăria ar fi plătit mult mai mult, iar garanţia lucrului bine făcut poate nu ar fi fost la fel de mare. Nu trebuie omis nici faptul că măsurătorile făcute în cadrul proiectului au condus la aprobarea şi derularea mai multor proiecte derulate cu fonduri europene care sunt în lucru în comunele judeţului.

„BĂTAIE DE JOC“

De aceleaşi întrebări a avut parte şi primarul comunei Cerchezu, Ion Constantinescu, care, la fel ca şi restul primarilor, nu a zăbovit în sediul DNA Constanţa mai mult de o jumătate de oră. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, declara,luni, când la DNA au fost chemaţi la audieri primii edili, că acţiunea procurorilor este una politică şi că este încă o dovadă a poliţiei politice condusă de preşedintele Traian Băsescu. „Este o bătaie de joc la adresa locuitorilor din judeţul Constanţa şi a primarilor. Este încă o dovadă clară că Boc şi Băsescu trebuie să plece. În afară de şicane şi terorizarea oamenilor nu fac nimic“, a declarat Constantinescu. Pe de altă parte, avocatul care îi reprezintă pe primarii constănţeni, Marius Caraiani Mocanu, spune că, în urma audierilor de până acum, nu rezultă că ar fi fost săvârşite fraude în cadrul acestui contract şi că sunt doar cercetări ale procurorilor.