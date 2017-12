Ești abonat RADET? Cât te costă încălzirea iarna asta

06:36:36 / 01 Noiembrie 2017

Subventie

Nu indeplinesc conditiile pt subventie si ar putea sa-mi fie indiferent ce trebuie facut pt a o obtine. Dar sa pui zeci de mii de oameni sa completeze hartii stufoase si toti sa mearga doar la cateva puncte pt a le depune este o bataie de joc! Era foarte simplu prin asociatiile de locatari dar din cauza ca nu se pricep cei din primarie obliga oamenii sa-si piarda ore sau zile la cozi imense,unde din diferite motive sunt parlamentari intre depunatori sau intre depunatori si cei de la ghiseu. Ce-am vazut in urma cu cateva zile m-a speriat si cred ca si daca as fi indeplint conditiile de subventie as fi renuntat la o astfel de injosire. treziti-va oameni ai primariei!!! Cunoaste oare dl primar situatia de la ghisee? Daca nu o cunoaste il rog sa treaca pe la cel de la City dar sa evite cu desavarsire cel de pe Ecaterina Varga,la numai 4-5 pasi de biroul sau