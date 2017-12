Ești asigurat? Degeaba! Aștepți cu lunile o investigație medicală!

Ești asigurat al sistemului de sănătate românesc? Degeaba! Deși ar trebui să beneficiezi de anumite analize medicale și investigații în mod gratuit, în realitate acest lucru nu prea se întâmplă. Iar dacă se întâmplă, aștepți mult și bine. Cel mai probabil nu există român care să nu fi plătit analizele medicale sau orice alte investigații, deși statul în care locuiește l-ar fi scutit de aceste plăți. Cotizăm cu toții la Sănătate, fie că vrem, fie că nu vrem. Ajungem însă în fața unui doctor care ne trimite să facem analize de sânge sau investigații imagistice. Toate bune și frumoase până la un moment dat. Constatăm că timpul de așteptare pentru a beneficia de serviciile medicale recomandate este unul mult prea mare, chiar prea riscant. Și luăm un exemplu concret.

LA NEUROLOG...

Un pacient din Constanța, cu probleme neurologice, ajunge să consulte un medic specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), deci, cel puțin teoretic, acesta îi poate da trimiteri la cabinete medicale unde nu trebuie să plătească. Respectivul bolnav primește o rețetă medicală, contra cost, dar și o trimitere pentru o investigație IRM (imagistică prin rezonanță magnetică). Medicul neurolog îi spune pacientului care sunt unitățile medicale care colaborează cu CAS în Constanța, în ideea de a nu plăti, pacientul fiind asigurat al sistemului de sănătate. Zis și făcut. Bolnavul a avut neplăcuta surpriză să constate, însă, că niciunul dintre cele 4 centre recomandate (Afidea, Medimar, Pozimed, din Constanța și Medical Imaging Concept SRL Techirghiol) nu îl poate programa prea curând. Mai exact, 3 dintre ele au spus că plafonul este epuizat pentru tot anul, iar cel de-al 4-lea poate face o programare în noiembrie 2016, adică peste mai bine de 5 luni. Pacientului îi rămâne fie să aștepte aproape jumătate de an, fie să scoată bani din buzunar. Însă, în acest caz, omul trebuie să plătească nu mai puțin de 500 de lei pentru un IRM cerebral, cu substanță de contrast, la care se adaugă încă 500 de lei pentru un IRM cervical. Cu alte cuvinte, pacientul trebuie să plătească fix un salariu. Și atunci, pentru ce mai este bun plătitor la fondul de sănătate? ”În ultimii 20 de ani nu am beneficiat de niciun serviciu medical gratuit. Mi-am plătit toate analizele, mi-am plătit la preț întreg medicamentele. Acum, când vreau să îmi fac o investigație imagistică, acest RMN, la indicația medicului neurolog, existând unele suspiciuni în ceea ce privește stabilirea unui diagnostic, constat că trebuie să plătesc niște bani; și mulți. Nu îmi permit, așa că am să aștept. Dumnezeu să mă ajute să nu am probleme până atunci. Nu este normal ce se întâmplă. Practic, îmi este îngrădit acest drept”, a spus, pentru ”Telegraf”, constănțeanul.