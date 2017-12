Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) lansează, astăzi, un manual de studiu suplimentar care are drept scop educarea elevilor în spiritul corectitudinii limbii române, Manualul se intitulează „Eşti cool şi dacă vorbeşti corect!” şi este lansat împreună cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (MECT). Broşura “Eşti cool şi dacă vorbeşti corect” va fi distribuită tuturor unităţilor de învăţămînt. Broşura va servi drept material de studiu suplimentar atît pentru cursul de Limba şi literatura română, cît şi pentru cursul opţional Competenţă în mass-media. Materialul a fost editat de MECT în cadrul unui protocol de colaborare încheiat cu CAN, în vara acestui an. Lucrarea cuprinde atît greşelile de limbă identificate în discursul jurnaliştilor din audiovizual, cît şi formele corecte de exprimare. Toate datele pe care le conţine materialul didactic au fost culese, analizate şi selectate de un grup de cercetători ai Institutului de Lingvistică “Iorgu Iordan - Al. Rosetti” al Academiei Române. “Lucrarea îşi propune, prin efortul susţinut de către MECT, CNA şi Academia Română, educarea elevilor în spiritul corectitudinii limbii române. Utilizarea audiovizualului drept caz de studiu vine ca urmare a influenţei din ce în ce mai mare pe care acesta o exercită, alături de şcoală şi părinţi, în educaţia elevilor. Importanţa mass-media ca un factor de educaţie în viaţa elevilor, pe lîngă cei tradiţionali, a fost recunoscută de multă vreme, motiv care a determinat o abordare nouă pentru instituţiile care reglementează politicile educaţionale. Nu întîmplător, încă din 2004, MECT a introdus cursul opţional de Competenţă în mass-media sau abordări holistice privind dezvoltarea competenţelor de comunicare”, se arată într-un comunicat al MECT. În septembrie, preşedintele CNA, Răsvan Popescu, a declarat că broşura va fi editată iniţial într-un tiraj de 50.000 de exemplare, care vor fi distribuite gratuit de Ministerul Educaţiei în şcoli, biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare etc. CNA şi Institutul de Lingvistică al Academiei Române “Iorgu Iordan - Al. Rosetti” au elaborat pînă în prezent patru “Rapoarte asupra calităţii limbii române în audiovizual”, ultima monitorizare fiind realizată pentru perioada 1 - 31 mai 2008.