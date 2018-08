Ești (ne)mulțumit de activitatea SPIT? Iată cum își poți spune părerea!

11:28:14 / 04 August 2018

servicii execrabile

ca de obicei, cand e vorba de angajati la stat, serviciile sunt execrabile, dat fiind faptul ca vrei nu vrei, trebuie sa ajungi la ei; am zis ca poate online scap de stres, nu s a putut.... este INACCEPTABIL sa iti platesti taxele online, sa primesti confirmare de primire a platii pe email, iar apoi, dupa 3 luni, sa te trezesti cu somatie ca ti se blocheaza conturile pt GHICI ? neplata taxelor si impozitelor !!! dupa cum am vazut toti, agentiile spit colcaie de angajati ca un furnicar, evident, nu lucreaza pe salar minim pe economie, cum sunt multi la privat chiar pe functii identice, dar ce fac ei toata ziua dna director ? evident, eu , contribuabil corect, am platit si penalitati de intarziere, TOTUL PT INCOMPETENTENTA, INDIFERENTA, ANGAJATILOR SPIT ! Mai aveti pretentia la evaluari ? Angajati oameni competenti, nu uitati ca noi, contribuabilii, va platim salariul !