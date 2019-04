Ești obosit tot timpul? Încearcă alimente bogate în fier!

Cu siguranță că ai auzit de numărul impresionant de vitamine și minerale de care corpul tău are nevoie pentru a funcționa la parametri înalți. Unele dintre ele sunt importante, altele sunt esențiale pentru sănătatea organismului tău, iar atunci când organismul nu le primește apăr probleme mari de sănătate. Fierul face parte din lista nutrienților esențiali. Organismul tău are nevoie de fier pentru a produce hemoglobină. Potrivit medicului Will Cole, „hemoglobina este responsabilă cu transportul oxigenului prin corp. Atunci când nivelul fierului din organism este scăzut, apăr anemia și oboseală extremă. În această situație organismul se confruntă cu probleme precum funcționarea deficitara a sistemului imunitar, pierderea părului și multe altele.

Vestea bună este că nu este dificil să oferi organismului suficient fier dacă ai o dietă echilibrată, bogată în fier.

Importanța fierului în dietă

Deficiență de fier duce la anemie, o problemă cu care se confruntă mulți adulți. Cel mai cunoscut simptom al anemiei este epuizarea. De asemenea, deficiență de fier poate cauza dureri de cap, amețeală, pierderea părului și chiar palpitații ale inimii. Deloc surprinzător, fierul este extrem de important pentru funcționarea sănătoasă a creierului și în special pentru dezvoltarea creierului. Lipsă oxigenului în creier poate avea consecințe grave. Trebuie spus și că o dietă bogată în fier este importantă în timpul sarcinii pentru că deficiență de fier poate crește riscul de avort.

Atât fierul provenit din sursă animală cât și cel provenit din plante îți asigură nevoile zilnice de fier. Totuși, fierul din plante este absorbit mai greu de organism. Însă vitamină C crește absorbția de fier venit plante. Cel mai ridicat conținut de fier se găsește în legumele cu frunze verzi, nuci, alune și cereale dar trebuie consumate alături de o sursă de vitamină C.

Iată cele mai bune alimente bogate în fier:

1. Spanac

Spanacul este o legumă sănătoasă și versatila bogată în fier dar și în vitamină C, combinație ce îmbunătățește absorbția fierului de către organism. Îl poți consumă împreună cu câteva ouă, sub formă de salată ori dat prin blender pentru a fi transformat într-un smoothie verde.

O porție de spanac crud conține 0,8 mg de fier, adică 5% din necesarul zilnic recomandat. În schimb o porție de spanac conține conține 6,4 mg de fier, adică 36% din necesarul zilnic recomandat.

2. Crustacee

Toate tipurile de crustacee sunt surse excelente de fier. Așadar dacă ești interesat de creșterea aportului de fier în dietă ia în calcul următoarele:

– Trei stridii crude 1,9 miligrame de fier – echivalentul a 10% din necesarul zilnic recomandat.

– 85 g de moluște gătite conțin 2,4 mg de fier – echivalentul a 13% din necesarul zilnic recomandat.

– 85 de midii gătite conțin 5,7 grame de fier – echivalentul a 32% din necesarul zilnic recomandat.

3. Ciocolată neagră

Da, poți consumă una, două pătratele de ciocolată neagră înainte de culcare fără să te simți vinovat. Ciocolată neagră oferă o mulțime de beneficii datorită conținutului ridicat în antioxidanți și fier.

28 grame de ciocolată 70% cacao are 3,4 mg de fier – echivalentul a 22% necesarul zilnic recomandat.