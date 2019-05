Esti un tanar antreprenor? Iata de ce sa participi la un curs SEO in Bucuresti!

Daca abia ti-ai deschis un magazin online, cu atat mai mult cu cat domeniul in care activeaza business-ul tau este unul foarte competitiv, probabil esti destul de frustrat ca expunerea si vanzarile nu sunt la nivelul pe care ti l-ai dorit. Acest lucru se intampla din cauza ca brandurile mari se bucura de notorietate si au bugete cu care isi surclaseaza principalii urmaritori. Totusi, daca ai ajuns sa citesti acest articol, lucrurile urmeaza sa se schimbe, pentru ca iti vom dezvalui "arma secreta" cu ajutorul careia vei ajunge sa domini prima pagina de rezultate din Google.

Vorbim despre optimizarea SEO, care este de departe tehnica de marketing online cu cel mai mare ROI (return on investment). SEO vine de la Search Engine Optimization si se refera la optimizarea continutului site-ului tau, dar si la crearea de link-uri valoroase de pe alte site-uri catre acesta, totul facandu-se pornind de la cuvinte cheie relevante pentru business-ul tau. In cazul in care nu esti familiarizat cu acest domeniu, ai doua optiuni: fie contractezi o agentie de marketing specializata, fie iti ocupi locul la un curs SEO Bucuresti.

In continuare, vom vorbi despre participarea la un curs SEO din Bucuresti, intrucat aceasta varianta este cea mai eficienta din punctul de vedere al raportului calitate-pret. Mai exact, este vorba despre cursurile Jedi SEO School, prima scoala de SEO din Romania, care te va ajuta sa "stapanesti" forta Google. Cursul este sustinut de Ovidiu Joita, CEO si founder al iAgency, care are o experienta de peste 15 ani pe aceasta piata extrem de competitiva.

Acest curs SEO din Bucuresti, ajuns la cea de-a doua promotie, se desfasoara de luni pana miercuri, pe parcursul a doua luni (iunie-iulie), la sediul iAgency din apropierea Pietei Unirii. Pe parcursul orelor, vei invata totul despre optimizarea SEO in 2019, de la optimizarea SEO on page la off page, indicatorii de User Experience, dar si valoarea brandului in SEO.

De ce o astfel de scoala? Raspunde chiar fondatorul, Ovidiu Joita: "Principalele motive sunt lipsa acuta a specialistilor din marketingul online, lipsa cunostintelor avansate pentru cei care activeaza in acest domeniu, dar si cererea tot mai mare in piata online pentru servicii SEO".

Un alt mare avantaj al participarii la acest curs SEO din Bucuresti este faptul ca te vei intalni cu majoritatea playerilor relevanti din domeniu. In cadrul primei promotii, printre invitati s-au numarat Razvan Gavrilas - owner Cognitive SEO, top 10 international SEO tools; Liviu Taloi - specialist marketing online, Google Analytics, UX; Horia Neagu - specialist SEO; Ionut Munteanu - owner WebDigital, specialist marketing online si PPC si Eugen Potlog - specialist UX.

Cat despre participantii la prima editie a acestui curs SEO din Bucuresti, cu totii au acumulat cunostinte importante in acest domeniu, fie ca a fost vorba despre antreprenori aflati la inceput de drum sau tineri care doresc sa isi schimbe cariera. "A fost si teoretic, dar si practic, am inceput cu teoria, dar ulterior am facut practica pe mai multe magazine online (...) Foarte complet, foarte complex, nu mai este nevoie sa cauti informatiile in alta parte", sustin unii dintre acestia.