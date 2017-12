Eşuarea negocierilor agită apele la Aeroportul Mihail Kogălniceanu

În pofida tentativelor repetate de a pune capăt conflictului de muncă de la Aeroportul Internaţional “Mihail Kogălniceanu” (AIMK), negocierile dintre sindicalişti şi administraţie s-au încheiat de fiecare dată cu acelaşi verdict: eşec. Deşi situaţia devine tot mai dificilă pe zi ce trece, se pare că niciuna din cele două părţi implicate nu este dispusă să cedeze. Nici măcar intervenţia secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Tanczos Barna, care în urmă cu două zile şi-a încercat rolul de mediator în unitatea aeroportuară nu a reuşit să liniştească apele. Cu toate că au solicitat în repetate rînduri creşterea salariilor în schimbul renunţării la ideea de grevă japoneză, sindicaliştii au obţinut de la secretarul de stat doar promisiunea că într-o săptămânăle vor fi rezolvate revendicările. “Am purtat discuţii mai bine de opt ore cu Tanczos Barna şi am acceptat să mai aşteptăm o săptămînă pentru a soluţiona problemele referitoare la negocierea contractului colectiv de muncă. Chiar am renunţat la unele pretenţii financiare, dar vrem măcar salariile şi sporurile de anul trecut. Sînt diferenţe foarte mari între salariile muncitorilor şi cele ale persoanelor cu funcţii de conducere, ceea ce duce, teoretic, la obţinerea unui salariu mediu bun, dar care nu reflectă realitatea, a declarat liderul sindical din AIMK, Emanuel Roiu. Acesta susţine că un salariat cu studii liceale primeşte o retribuţie netă de 800 de lei, în aceşti bani fiind incluse şi sporurile de vechime şi de noapte. “Vrem măcar nişte cîştiguri decente, pentru că aşa este normal. Dacă nici după această săptămînă nu vom ajunge la un consens, sîntem pregătiţi să declanşăm greva de avertisment”, a completat Roiu. Pe de altă parte, directorul general al AIMK, Titus Cazacu, a declarat că majorările salariale în două tranşe prevăzute pentru acest an ar asigura angajaţilor venituri cît se poate de decente. “Nu am ajuns la o înţelegere privind încheierea contractului colectiv de muncă, întrucît oferta noastră nu a fost acceptată. Chiar nu putem susţine majorări salariale aşa cum vor angajaţii, deşi traficul aerian a crescut în ultimele cinci luni. Le-am propus o creştere treptată a salariilor cu pînă la 45%. Prin această majorare ar urma ca, începînd cu 1 octombrie 2008, venitul mediu al unui salariat să fie de 1.730 lei”, a declarat Cazacu.