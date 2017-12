Directorul general executiv al OMV Petrom, Mariana Gheorghe, consideră că eşuarea vânzării pe bursă a pachetului de acţiuni de 9,84% ale companiei a fost legată de timing, de evoluţia de pe pieţele externe şi de schimbările legate de aşteptările investitorilor. „A fost ironic, ca şi timp efectiv, pentru că, cu o săptămână înainte, când am plecat în roadshow, am primit mai multe veşti bune legate de rezolvarea problemei din Grecia, creşterea ratingului de investiţii pentru România, de către agenţii, situaţia bună a acţiunilor Petrom. Toţi aceşti factori trebuia să dea apetit investitorilor. A doua zi după roadshow au apărut îngrijorările legate de Italia şi Spania. Cred că eşuarea vânzării acţiunilor Petrom a fost legată de timing şi de evoluţia pieţelor internaţionale”, a declarat Gheorghe. Aceasta a adăugat că un alt element este legat de aşteptările investitorilor, care, într-un mediu economic tensionat, s-au schimbat şi nu mai este suficient un discount de numai 2 - 3% la preţul acţiunilor, faţă de preţul din piaţă. Oferta publică secundară de vânzare a 9,84% din acţiunile SC OMV Petrom SA, efectuată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a eşuat, pe 22 iulie, întrucât subscripţiile înregistrate au fost sub nivelul de 80%, necesar pentru a închide oferta.