Vă felicit la ceas aniversar pentru împlinirea a 20 de ani de existenţă! De-a lungul timpului am colaborat excelent cu reporterii cotidianului dumneavoastră, care au dat mereu dovadă de profesionalism şi obiectivitate. Încă din anul 1996, când eram purtătorul de cuvânt al Poliţiei Medgidia, am avut prilejul de a lucra cu jurnaliştii ziarului Telegraf şi de a mă convinge că această publicaţie şi-a asumat cu succes rolul de a informa în mod corect şi nepărtinitor opinia publică. Sunt convins că veţi reprezenta în continuare un etalon de profesionalism în mass-media locală şi că veţi rămâne şi pe mai departe cel mai important cotidian din judeţul Constanţa. Am numeroase amintiri plăcute legate de reporterii dumneavoastră şi de colaborarea noastră. Sunt bucuros că am acum şansa de a vă ura la mulţi ani!

Inspector şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, cms.şef Valentin Burlacu