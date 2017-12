Etapa a 10-a din play-off şi play-out

Rezultate înregistrate în etapa a 10-a din play-off-ul şi play-out-ul Ligii a IV-a la fotbal - PLAY-OFF: Portul Constanţa - CS Mihail Kogălniceanu 3-1 (M. Radu 10, C. Costache 15, Cr. Geambaşu 27 - I. Ciobanu 89); la juniori: 0-2; CS II Eforie - Dacia Mircea Vodă 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); GSIB Mangalia - Axiopolis Sport Cernavodă 5-0 (S. Zgubea 17, R. Irimia 23, C. Grigore 37, L. Alexandru 41, G. Lăcătuş 74); la juniori: 2-7; Internaţional Pecineaga - Gloria Băneasa 1-2 (V. Bălteanu 14 - G. Marin 38, Cr. Arău 47); la juniori: 4-5; CS Agigea - AS Carvăn 2-1 (M. Niţă 33, 47 - Ad. Pitu 18); la juniori: 3-0 (neprezentare); Gloria Albeşti - CS Peştera 1-3 (P. Anghel 7 - A. Ciocan 32, P. Ripert 75, B. Ciocănel 89); la juniori: 3-5. Clasament play-off: 1. Peştera 79p; 2. Agigea 68p; 3. Pecineaga 64p; 4. Albeşti 55p; 5. Băneasa 54p; 6. CS II Eforie 52p; 7. Mangalia 51p; 8. Carvăn 49p; 9. Portul 46p; 10. Kogălniceanu 44p; 11. Cernavodă 38p; 12. Mircea Vodă 35p.

PLAY-OUT: Perla Murfatlar - CSO Ovidiu 9-3 (Cr. Manoliu 10, 14, 20, 55, 83, T. Bondrea 31, 53, 57, V. Pascal 65 - I. Zelcă 32, Cl. Mitris 61, 63); la juniori: 3-0 (neprezentare); Ştiinţa Poarta Albă - Victoria Cumpăna 4-3 (C. Cristu 30, 87, E. Baubec 58, B. Croitoru 68 - A. Amariei 39, P. Irina 65, M. Cristea 75); la juniori: 3-0 (neprezentare); Sport Prim Oltina - Sparta Techirghiol 2-4 (G. Plăcintă 20, Cr. Cotabiţă 48 - A. Ionescu 29, C. Spătaru 31, 70, 91); la juniori: 3-0 (neprezentare); Danubius Rasova - Aurora 23 August 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Carsium Hîrşova - Cariocas Constanţa 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). AS Cogealac a stat. Clasament play-out: 1. Murfatlar 51p; 2. Techirghiol 44p; 3. Cumpăna 42p; 4. Ovidiu 38p; 5. Poarta Albă 36p; 6. Oltina 31p; 7. Cogealac 29p; 8. Cariocas 26p; 9. 23 August 21p; 10. Rasova 11p (echipă retrasă din campionat); 11. Hîrşova 9p (echipă retrasă din campionat).

Etapa viitoare, penultima din acest campionat, are loc astăzi şi mâine, după următorul program (ora 16.00 juniorii; ora 18.00 seniorii): PLAY-OFF: astăzi: AS Carvăn - Internaţional Pecineaga; Dacia Mircea Vodă - Gloria Albeşti; Axiopolis Sport Cernavodă - CS II Eforie; CS Mihail Kogălniceanu - GSIB Mangalia; Gloria Băneasa - Portul Constanţa; mâine: CS Peştera - CS Agigea (se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul). PLAY-OUT (astăzi): Victoria Cumpăna - Perla Murfatlar; Sparta Techirghiol - Ştiinţa Poarta Albă; Aurora 23 August - Sport Prim Oltina (se joacă la Neptun); Cariocas Constanţa - Danubius Rasova 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); AS Cogealac - Carsium Hîrşova 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). CSO Ovidiu stă.