Etapa a 20-a în Liga a IV-a la fotbal

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 20-a din Liga a IV-a la fotbal, a doua jucată în 2011 şi antepenultima din sezonul regulat - SERIA EST: CSO Ovidiu - AS Cogealac 3-2 (I. Zelcă 8, R. Dulan 55, 85 - Al. Belu 9, 50); la juniori: 6-0; CS II Eforie - Aurora 23 August 8-2 (B. Buciumeaţă 13, 23, M. Neacşu 22, E. Leucă 59, Al. Roman 63, 80, Şt. Gospodin 70, S. Abdula 90 - D. Ţintă 34, 43); la juniori: 2-3; Internaţional Pecineaga - Cariocas Constanţa 2-1 (Enis Cogali 22, I. Olaru 53 - I. Pripoi 71); la juniori: 2-1; Victoria Cumpăna - Sparta Techirghiol 3-1 (R. Herescu 23, A. Amariei 58, 65 - C. Spătaru 90+1); la juniori: 1-2; CS Agigea - GSIB Mangalia 5-2 (C. Agafiţei 1, R. Armencea 19, A. Mogoşanu 30, A. Rusu 52, 65 - D. Bradea 11, V. Manoilă 67); la juniori: 0-3; Gloria Albeşti - Portul Constanţa 4-1 (L. Azmi 7, P. Anghel 24, 39, 80 - M. Radu 90); la juniori: 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Pecineaga 48p; 2. Agigea 46p; 3. Eforie II 42p.

SERIA VEST: Gloria Băneasa - Axiopolis Sport Cernavodă 2-0 (Cr. Arău 74, E. Cabason 76); la juniori: 0-2; Ştiinţa Poarta Albă - CS Peştera 0-2 (M. Badea 43, I. Ciobănuc 82); la juniori: 1-2; AS Carvăn - Sport Prim Oltina 2-0 (I. Măgureanu 54, M. Geileanu 90); la juniori: 4-5; Perla Murfatlar - Carsium Hîrşova 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Dacia Mircea Vodă - CS Mihail Kogălniceanu 1-2 (Cr. Giurgiu 75 - I. Treznea 89, 90+1); la juniori: 2-1. Danubius Rasova a stat. Clasament: 1. Peştera 50p; 2. Carvăn 35p; 3. Băneasa 34p.

Clasamentele complete din Liga a IV-a le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, se cunosc 11 dintre formaţiile care vor evolua în play-off. Şase dintre ele sunt echipe din Seria Est: Internaţional Pecineaga, CS Agigea, CS II Eforie, Gloria Albeşti, GSIB Mangalia şi Portul Constanţa. Din Seria Vest, doar cinci formaţii sunt sigure de play-off: CS Peştera, AS Carvăn, Gloria Băneasa, Axiopolis Sport Cernavodă şi CS Mihail Kogălniceanu. Dacia Mircea Vodă (27p) şi Perla Murfatlar (25p) se bat pentru ultimul loc calificant, avantajată de program fiind prima echipă. În ultima rundă, Perla va primi vizita liderului neînvins, CS Peştera, care nu va fi avantajată să intre în play-off cu o înfrângere.