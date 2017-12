Etapa a 4-a în play-off şi play-out din Liga a IV-a

Rezultatele meciurilor din etapa a patra a play-off-ului şi play-out-ului Ligii a IV-a la fotbal - PLAY-OFF: Perla Murfatlar - Gloria Albeşti 4-3 (Al. Nedelcu 37, 69, Ge. Chelariu 46, 58 - P. Anghel 36, 62, Şt. Filip 80); la juniori: 10-0; Carsium Hîrşova - Farul Tuzla 2-2 (S. Ion 54, S. Mocanu 71 - D. Iosif 16, G. Lungu 94); la juniori: 3-0 (neprezentare); Gloria Băneasa - GSIB Mangalia 1-7 (R. Suliman 18 - Zgubea 15, St. Nicoliţă 36, C. Olteanu 55, Ciocănel 70, Caţaroş 79, Dimoftei 83, I. Ilie 93); la juniori: 7-2; Dunărea Ostrov-Rasova - CSO Ovidiu 1-1 (Şteflea 5 - Cr. Tăbăcaru 47); la juniori: 0-1; CS Peştera - Portul Constanţa 4-0 (M. Badea 14, 39, Cl. Mitu 44, Piron 91); la juniori: 2-4; Ştiinţa Poarta Albă - Victoria Cumpăna 5-2 (Emrah Baubec 35, 83, C. Miron 60, Noman 70, 75 - Fiscuci 40, Cr. Turtoi 52); la juniori: 1-4. Clasament: 1. Peştera 38p; 2. Mangalia 35p; 3. Portul 26p; 4. Ostrov-Rasova 25p; 5. Ovidiu 21p; 6. Murfatlar 20p; 7. Cumpăna 17p; 8. Hîrşova 14p; 9. Albeşti 12p; 10. Tuzla 12p; 11. Poarta Albă 11p; 12. Băneasa 7p. PLAY-OUT: Aurora 23 August - Dunărea Ciobanu 3-2 (I. Tudoran 5, Bălteanu 6, 86 - R. Tudor 16, C. Mihai 53); la juniori: 4-3; Viitorul Pecineaga - Dacia Mircea Vodă 1-2 (Olaru 60 - Tenciu 24, I. Stoian 69); la juniori: 4-2; Cariocas Constanţa - CS Mihail Kogălniceanu 5-3 (Tuzluchi 10, 45, 60, 64, B. Radu 87 - Pazhik 18, Treznea 32, 42); la juniori: 3-5; Sparta Techirghiol - Axiopolis Sport Cernavodă 3-2 (Pavlicu 46, 90, I. Cristea 76 - Breazu 42, Cl. Enache 47); la juniori: 1-10; Elpis Constanţa - Sport Prim Oltina 1-0 (Bododel 42); la juniori: 10-0; Înfrăţirea Cogealac - Viitorul Nisipari 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Clasament: 1. Elpis 30p; 2. Kogălniceanu 29p; 3. Techirghiol 26p; 4. Cernavodă 25p; 5. Oltina 23p; 6. Nisipari 20p; 7. Mircea Vodă 19p; 8. Cariocas 18p; 9. Ciobanu 16p; 10. 23 August 16p; 11. Pecineaga 12p; 12. Cogealac 9p (echipă retrasă din campionat).