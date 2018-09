Etapa a opta în Liga a V-a şi a cincea în Liga a VI-a

Programul meciurilor din Liga a V-a la fotbal - duminică, 30 septembrie:

ora 11.00: AS Pelinu - Sportul Tortoman

Viitorul Pecineaga - Litoral Corbu

Voința Săcele - Unirea Topraisar

ora 14.00: CS Peștera - Danubius Rasova

Viitorul Târgușor - Olimpia Constanța

FC Mereni - CS Murfatlar

Inter Ion Corvin - Sport Prim Oltina

Speranța Castelu - Carsium Hârșova

ora 17.00: Avântul Comana - Recolta Nicolae Bălcescu

Clasament: 1. Sport Prim Oltina 18p (golaveraj: 31-19), 2. Viitorul Pecineaga 18p (20-12), 3. CS Peștera 15p (21-7), 4. Speranța Castelu 15p (29-22), 5. Recolta Nicolae Bălcescu 13p (22-15), 6. Danubius Rasova 13p, 6 jocuri (18-11), 7. Litoral Corbu 12p, 6j (9-7), 8. Inter Ion Corvin 10p, 6j (18-18), 9. AS Pelinu 9p (18-14), 10. CSO Murfatlar 9p (19-19), 11. Olimpia Constanța 9p (13-20), 12. Viitorul Târgușor 8p (14-21), 13. Voința Săcele 7p (15-15), 14. Avântul Comana 6p (9-16), 15. FC Mereni 6p (10-18), 16. Sportul Tortoman 6p (13-24), 17. Carsium Hârșova 4p, 6j (6-11), 18. Unirea Topraisar 0p (18-34).

Programul partidelor din Liga a VI-a la fotbal - SERIA NORD, duminică, 30 septembrie:

ora 11.00: Ulmetum Pantelimon - Viitorul Cuza Vodă

Steaua Speranţei Siliştea - Gloria Seimeni

Emaus Cernavodă - Victoria Mihai Viteazu -

ora 14.00: Dacia Mircea Vodă - Flacăra Crucea

Pescăruşul Gârliciu - Pescarul Ghindăreşti

Înfrăţirea Cogealac - Dunărea Ciobanu

Clasament: 1. Dacia Mircea Vodă 12p (golaveraj: 27-7), 2. Flacăra Crucea 9p, 3 jocuri (16-3), 3. Victoria Mihai Viteazu 9p (13-4), 4. Viitorul Cuza Vodă 9p (14-6), 5. Gloria Seimeni 9p, 3j (8-3), 6. Dunărea Ciobanu 6p (16-14), 7. Înfrăţirea Cogealac 6p (14-17), 8. Steaua Speranţei Siliştea 3p, 3j (9-10), 9. Ulmetum Pantelimon 1p (4-17), 10. Emaus Cernavodă 1p (9-25), 11. Pescarul Ghindăreşti 0p, 3j (3-14),12. Pescăruşul Gârliciu 0p (4-17).

SERIA SUD, sâmbătă, 30 septembrie, ora 14.00: CS Negru Vodă - Fulgerul Chirnogeni

duminică, 30 septembrie, ora 11.00: Trophaeum Adamclisi - Viitorul Cobadin

Old Boys Cobadin - AS Lumina

ITC - AS Bărăganu

ora 12.00: Dunărea Ostrov - Voinţa Cochirleni

ora 14.00: AS Independenţa - Flacăra Viişoara

AS Viişoara va sta în această etapă.

Clasament: 1. ITC 12p (golaveraj: 19-4), 2. AS Viişoara 10p (9-2), 3. AS Lumina 7p (18-15), 4. Voinţa Cochirleni 7p (14-12), 5. AS Independenţa 6p (8-6), 6. Viitorul Cobadin 6p (4-5), 7. Fulgerul Chirnogeni 5p (14-7), 8. CS Negru Vodă 4p (7-5), 9. Trophaeum Adamclisi 3p, 3j (3-7), 10. Flacăra Viişoara 3p, 3j (7-22), 11. Old Boys Cobadin 2p (4-12), 12. AS Bărăganu 1p, 3j (4-6), 13. Dunărea Ostrov 0p, 3j (1-9).