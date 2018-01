Etapă anulată în Raliul Dakar, din cauza vremii neprielnice

Organizatorii Realiului Dakar 2018 au anunțat că etapa a 9-a, programată luni între Tupiza (Bolivia) și Salta (Argentina), a fost anulată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, Bolivia fiind afectată de ploi torențiale. „Bivuacul din Tupiza este plin de apă și se anunță furtuni. Astfel, concurenților și echipelor de asistență le-a fost recomandat să se îndrepte cât mai repede către Salta, pe o legătură de 500 de kilometri”, este anunțul postat pe pagina de Facebook a riderului sătmărean Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team), singurul român prezent în Dakar 2018. Dacă vremea va permite, marți se va pleca în etapa cu numărul 10, între localitățile argentiniene Salta și Belén, o etapă lungă de 795 km care include o probă specială de 373 km. Un traseu cu mult nisip și dune în prima parte și traversări de râuri către final, care va fi o provocare în ceea ce priveşte navigația.

Motociclistul român a ocupat locul 30 în etapa a opta, desfășurată duminică, între Uyuni și Tupiza, în Bolivia. Au fost 498 km de probă specială și 87 km de legătură, cea mai lungă probă specială din ediția 2018! Startul s-a dat la o altitudine de 3.800 de metri, dar s-a ajuns și la o altitudine de 4.800 de metri. Gyenes a încheiat etapa în șase ore, șapte minute și 30 de secunde, la 43 de minute și 29 de secunde în urma câștigătorului etapei, Antoine Meo (KTM), însă a câștigat o poziție în clasamentul general, unde ocupă acum locul 27. În ierarhia etapei de duminică, Meo a fost urmat de americanul Ricky Brabec (Honda) și de australianul Toby Price (KTM).

„Am terminat cu bine şi a doua parte a etapei maraton. Sâmbătă au fost 425 de km de probă specială. A fost foarte dificil. Am avut 80 sau 90 de km de dune cu iarbă şi, cum am fost la altitudine mare, motocicleta nu avea putere. Iar după aceea au fost foarte multe locuri cu noroi pe care trebuia să le ocoleşti. Dar chiar şi aşa a intrat foarte mult noroi la radiatoare şi motocicleta nu mai avea răcire. Duminică au fost 500 km de probă specială, dar foarte rapid, în multe locuri au fost pericole care nu erau specificate în roadbook şi am şi văzut, din păcate, un concurent care a căzut destul de rău şi apoi am redus puţin ritmul ca să nu păţesc şi eu ceva. Mă bucur că sunt aici şi abia aştept să ajung în Salta, unde este puţin mai cald şi sper să reuşesc să scap de răceala aceasta, care îmi face zile negre de patru etape”, a declarat Emanuel Gyenes.

