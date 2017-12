Etapă cu ghinion pentru CS Năvodari, în DNS la rugby

07:08:57 / 24 August 2015

Succes

CS Navodari este in present cea mai buna echipa de jocuri sportive. Cu rabdare si sprijin local consistent,inconjurata de un public local cunoscator al rugbyului,in cativa ani a urcat din anonimatul vecin desfiintarii pana in varful Diviziei Nationale. Infrangerea de sambata,surprinzatoare,poate prinde bine echipei si sa-si dea seama ca este in continuare mult de munca. Patrand trendul ascendant o vad castigand finala mare a competitive. Succes,capul sus si seriozitate in continuare