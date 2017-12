Etape incomplete în CN de fotbal pe plajă

La sfârşitul săptămânii trecute, pe terenul amenajat în Mamaia, pe plaja de lângă Melody, au avut loc numai două meciuri din cadrul Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Celelalte patru întâlniri au fost amânate, pentru că echipele Litoral Constanţa şi CS Eforie au avut jucători convocaţi la lotul naţional, pentru turneul de Euroligă desfăşurat la Ravenna. Iată rezultatele înregistrate şi marcatorii: Scuba Constanţa - RAR Constanţa 10-2 (I. Chiriac 4, R. Dulan 3, V. Lupu, V. Sorescu, A. Amet - D. Ardeleanu, G. Sandea); Vulturii Constanţa - RAR Constanţa 4-2 (C. Turtoi 2, D. Dămăşaru, R. Ferenţi - C. Maxim, C. Prisăcariu). Meciurile CS Eforie - Vulturii Constanţa, Litoral Constanţa - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu, CS Eforie - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu şi Litoral Constanţa - Scuba Constanţa au fost amânate. Clasament: 1. Litoral 6p/2j (golaveraj: 16-5); 2. Eforie 6p/2j (12-6); 3. Sinoe 6p/2j (10-5); 4. Scuba 3p/3j (16-12); 5. Vulturii 3p/3j (6-12); 6. RAR 0p/4j (12-32). Programul din week-end va fi publicat în numărul nostru de mâine.

Competiţia este organizată de Comisia de fotbal pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa. Cele şase formaţii participante joacă în sistem campionat, fiecare cu fiecare, tur-retur, iar echipa care va acumula cele mai multe puncte va fi declarată campioană naţională.