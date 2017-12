“Eternul” Boc se declară dispus să plece (?!)

DEGRINGOLADA ROMÂNIEI Unii politicieni nu au simţul realităţii. De câţiva ani, în fruntea ţării se află un cuplu care a reuşit să aducă poporul român în depresie prin decizii luate tardiv, nemilos şi brusc. În 2009, în momentul în care anunţa tăierile salariilor şi pensiilor în locul lui Emil Boc, preşedintele Traian Băsescu cerea o perioadă de graţie de şase luni pe care să o acordăm cu toţii Guvernului. Amândoi ne asigurau atunci că măsurile de austeritate vor fi valabile doar pentru jumătate de an, după care se va reveni la situaţia dinainte de tăieri. Lunile au trecut, apoi anii… Dar cine mai numără? Acţiunile şi declaraţiile haotice ale preşedintelui ales în afara ţării şi ale premierului prea slab cu privire la evoluţia crizei ne-au bulversat pe toţi. Când ieşeam din criză, când intram în derapaj, când depăşeam momentul criză, când aflam că anul următor va fi mai greu. Rezultatul acestor “derapaje” de gândire a dus la pierderea încrederii populaţiei şi a oamenilor de afaceri. Premierul Boc a apărut în acest weekend la o emisiune televiziată, unde am aflat - ceea ce ştiam deja - că el are “o relaţie corectă, bună, eficientă” cu Băsescu şi că nu are în vedere un nou mandat de premier. Întrebat despre caracterul de “jucător” al lui Băsescu şi faptul că acesta “se bagă peste treaba Executivului”, Boc a recunoscut: “Lucrurile acestea le cunoaşteţi. Eu nu spun că se bagă, eu spun că face ceea trebuie în parteneriat cu Guvernul”. Şi el a atacat problema “băieţilor deştepţi” din energie, aşa cum a făcut-o şi mentorul său, însă a dat vina, ca de obicei, pe moştenire.

DISPONIBILIZĂRI CU EFECT INVERS Prim-ministrul ne-a anunţat, cu “mâna pe inimă”, că Guvernul se aşteaptă ca, la finalul anului 2012, în economia românească să existe cu 30.000 de salariaţi mai mulţi decât în anul 2011, în condiţiile în care personalul bugetar va scădea prin restricţiile aplicate la angajare şi prin continuarea disponibilizărilor în ministerele care nu au finalizat procesul de restructurare. Dacă dvs înţelegeţi ceva, vă spunem că noi nu! Este de neînţeles cum poate creşte numărul de angajaţi prin… disponibilizări!?! Un moment “interesant” a venit atunci când a fost întrebat dacă îşi va prezenta demisia după primele şase luni ale anului viitor în condiţiile în care nu se vor atinge ţintele fixate prin proiectul legii bugetului. Boc a spus: “Îmi asum, cu preţul demisiei, menţinerea stabilităţii macroeconomice a ţării”. Aproape că era să cred, dar ţinând cont că mentorul lui Boc, actualul şef al statului, a promis că va demisiona în cinci minute şi… s-a răzgândit, ne asumăm dreptul de a ne îndoi de veridicitatea declaraţiei boc(ciene). Şi apropo... Care macrostabilitate?!

SRI - CÂŞTIGĂTORUL BUGETULUI Cât priveşte bugetul ţării pentru 2012, în ciuda reclamei făcute de Boc prin care sumele alocate Administraţiei Prezidenţiale vor scădea, nu am putut să nu observăm că deşi se taie bani de la instituţii foarte importante, Serviciul Român de Informaţii (cunoscut în popor ca fiind urechile şi ochii lui Băsescu) va beneficia de sume mai mari. Prietenii ştiu de ce! Deputatul PNL Eugen Nicolăescu a atras atenţia că bugetul propus de Guvern demonstrează că “şi în anul 2012 va continua risipa banului public în scop electoral”. La rândul său, liderul PNL, Crin Antonescu, s-a arătat sceptic în ceea ce priveşte rezultatele discuţiilor pe care le va purta cu UDMR şi parlamentarii grupului minorităţilor, pe marginea amendamentelor aduse de PNL proiectului de buget pe 2012: “Acolo, la masa coaliţiei de guvernare, nu se discută despre CAS, se discută despre cât îşi trage fiecare bani pe ministerele lui”.