Eternul “nou” cod fiscal – şah la contabili!

ANIVERSARE PE CEAS „Se zice că un contabil îl învaţă de rău pe manager, dar adevărul este că, de cele mai multe ori, managerii ştiu singuri cum să facă rău, fapt care îi forţează pe contabili să îşi păzească spatele”, spune un contabil constănţean, prezent ieri la a şaptea aniversare a Zilei Contabilului Român. Evenimentul, organizat de filiala locală a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), are loc în fiecare an, pe data de 21 septembrie, la ora 15:00 fix, în toate cele 42 de filiale naţionale CECCAR, semn că practicanţii acestei meserii încă pun preţ pe exactitate. Totuşi, criza a schimbat destul de mult modul în care lucrează un contabil, după cum o spun chiar participanţii la eveniment. „Contabilitatea seamănă acum mai mult cu jocul la bursă, decât cu o ştiinţă exactă, în sensul că numeroasele schimbări ale legislaţiei nu lasă loc unei rutine. Chiar acum câteva zile, am depus nişte declaraţii unice, completate după modelul din august, şi, după câteva ore, au sunat cei de la Fisc să ceară nişte informaţii suplimentare”, comentează un alt contabil constănţean.

1.250 DE EXPERŢI CONTABILI, ÎN CONSTANŢA În acest an, Ziua Contabilului Român a coincis şi cu împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea CECCAR România, aşa că s-au dat premii speciale, medalii pentru membrii de onoare şi diplome de merit. Preşedintele CECCAR Constanţa, Ştefan Mihu, cel mai longeviv preşedinte de filială din ţară, a primit o diplomă de merit, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea filialei. „Avem 1.250 de experţi contabili. Alţi 120 dau examene acum, după care vor face o stagiatură de trei ani în cadrul CECCAR Constanţa. Încă cel puţin 100 de experţi contabili îşi încheie stagiatura în octombrie şi vor da examen de aptitudini”, a declarat, pentru Telegraf, Ştefan Mihu.