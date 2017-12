Etnobotanicele, „o nenorocire totală”

Directorul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, susţine că substanţele etnobotanice reprezintă „o nenorocire totală” şi sunt „mult peste ceea ce înseamnă moartea prin substanţă albă”. Profesorul a atras atenţia că orice consumator de substanţe etnobotanice sau de droguri este expus riscului major al virusurilor cu transmitere prin sânge, hepatice B şi C, dar şi HIV. El a explicat că la trei luni după ce începe să consume substanţe etnobotanice, o persoană are crize comiţiale, iar la doi ani de la debutul consumului acestor substanţe poate muri. „Orice utilizator de droguri, indiferent că se cheamă etnobotanice sau droguri clasice, este expus riscului major de transmitere a virusurilor cu transmitere prin sânge, este vorba de HIV, hepatită B, C, etc., dar cel puţin trei dintre ele sunt deosebit de grave şi cu potenţial major de influenţă în starea de sănătate a populaţiei”, a explicat prof. univ. dr. Streinu Cercel. Directorul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti a subliniat că aceşti utilizatori de droguri reprezintă o problemă deosebit de importantă pentru sănătatea publică şi de aceea problema a fost şi este foarte serios analizată din toate punctele de vedere, iar o serie de măsuri practice vor fi puse în funcţiune, cel mai probabil, începând din octombrie a acestui an. „La etnobotanice, problema este foarte complicată pentru că modificarea unui radical în structura chimică a substanţei respective o scoate de sub incidenţa penalităţii. Ca atare, ei sunt mai inventivi decât suntem noi din punct de vedere legislativ. După cum bine ştiţi, pentru a scoate o hotărâre de guvern există nişte furci caudine care întârzie foarte mult decizia, iar în acest tip de întârziere au mai apărut încă patru substanţe asemănătoare, dar care nu sunt prevăzute. Aici lucrurile trebuie să fie radicale şi trebuie interzise în totalitate, cu jumătăţi de măsură nu se poate face treabă”, a spus Adrian Streinu Cercel. El a arătat că, în acest sens, există o serie de directive la nivel internaţional de care România trebuie să ţină cont.