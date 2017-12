Peliculele „Eu când vreau să fluier, fluier\", de Florin Şerban şi „Concertul\", de Radu Mihăileanu, se află pe lista celor 46 de producţii europene eligibile pentru o nominalizare la ediţia din 2010 a premiilor Academiei de Film Europene. Academia de Film Europeană şi EFA Productions gGmbH au anunţat cele 46 de filme, reprezentând 32 de ţări, eligibile anul acesta pentru o nominalizare la premiile EFA.

Filmele selectate au fost votate de membrii Academiei de Film Europene şi de un comitet format din reprezentanţii board-ului de conducere al instituţiei, alături de experţii Gunnar Bergdahl (Suedia), Pierre-Henri Deleau (Franţa), Stefan Kitanov (Bulgaria), Derek Malcolm (Marea Britanie) şi Nikolaj Nikitin (Germania).

Astfel, alături de „Eu când vreau să fluier, fluier\", de Florin Şerban şi „Concertul\", de Radu Mihăileanu, au mai fost selectate pentru nominalizare pelicule precum „Another Year\", de Mike Leigh, „Honey\", de Semih Kaplanoğlu, „Carlos\", de Olivier Assayas, „Des Hommes et des Dieux\", de Xavier Beauvois, „Film Socialism\", de Jean-Luc Godard, „The Ghost Writer\", de Roman Polanski, „How I Ended This Summer\", de Alexei Popogrebsky, „Lebanon\", de Samuel Maoz, „Na Putu\", de Jasmila Žbanić, „El Secreto de Sus Ojos\", de Juan José Campanella, „Soul Kitchen\", de Fatih Akin, „Submarino\", de Thomas Vinterberg, „Tournee\", de Mathieu Amalric şi „The Aviatrix of Kazbek\", de Ineke Smits.

În săptămânile următoare, cei 2.300 de membri ai Academiei de Film Europene vor vota peliculele care vor fi nominalizate la mai multe categorii de premii. Nominalizările vor fi anunţate pe 6 noiembrie, la Festivalul European de Film de la Sevilla.

Cea de-a 23-a ediţie a premiilor Academiei de Film Europene va avea loc pe 4 decembrie, la Tallinn, în Estonia. Anul trecut, „The White Ribbon\", în regia lui Michael Haneke, a fost distins cu premiul pentru cel mai bun film european.