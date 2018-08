„Eu, Emanuela Gavrilă, atât am putut”

Noul investitor de la SSC Farul Constanţa, Emanuela Gavrilă, a distribuit pe pagina de Facebook FC FARUL Constanţa un mesaj în care a explicat ce a determinat-o să se alăture proiectului suporterilor constănţeni. De asemenea, Emanuela Gavrilă a menţionat că nu o interesează dacă se va mai forma o echipă la Constanţa, obiectivul fiind acela de a duce SSC Farul în prima ligă.

Iată în continuare mesajul postat: „Dragii mei colegi, dragi suporteri şi fani, dragi colaboratori şi susţinători ai acestei echipe, este prima mea intervenţie directă, aici. A venit momentul să punem stop războiului, să încetăm cu acuzaţiile şi cu răzbunările. Avem preocupări importante şi o singură ţintă: promovarea în liga I. Altceva nu vreau să ştiu. Vă spun cu sinceritate că nu ştiu şi nici nu mă interesează de ce s-a ajuns la această luptă. În acest moment avem o echipă în liga II a şi o ambiţie mare. Dacă se va mai forma încă o echipă, foarte bine, pe mine nu mă interesează. Eu sunt aici, alături de aceşti oameni şi voi face tot ce este omeneşte posibil să îmi ating obiectivul propus. Luptele, conflictele şi certurile mă obosesc şi nu am energia necesară să le duc. Mă focusez pe obiectivul meu şi, împreună cu voi, vreau să-l ating. Cei mai mulţi zâmbesc în barbă şi îmi spun că nu am nici o şansă. Este posibil să aibă dreptate. Dar la fel de posibil este ca eu să reuşesc. Iar dacă nu voi avea şansa să promovez alături de voi, în acest an competiţional, voi ţine fruntea sus, pentru că am luptat corect. Fără să mint părinţii sau să fur grupele de copii, fără să platesc pe sub masă sau să fac promisiuni de funcţii şi posturi cheie, fără să lovesc în nimeni, fără să fac rău gratuit indiferent de consecinţe. Duc o luptă grea, mai grea decât ar duce un bărbat. Pentru că sunt femeie, că sunt blondă şi că am fost partenera de viaţă a unui politician cunoscut, sunt lovită zilnic, în mod repetat şi grobian. Nu mă plâng, îmi duc cu stoicism sarcina până la capăt, pentru că am ales să îndur. Pentru că iubesc sportul şi este parte din viaţa mea, pentru că sunt constănţeancă şi vă voi arata ce înseamnă să faci lucruri „fără să ai vreun interes, ci doar ca să ajuţi”, cum declara cineva la tv, în urmă cu câteva zile. Să ajuţi, fără a avea vreun interes, înseamnă să faci ca mine, domnule! Să dai şi să nu aştepţi salarii şi recompense, de la primărie sau din altă parte. Înseamnă să fii alături de suporteri, de jucători, de copii şi de constănţeni, indiferent cum. Nu să loveşti sub centură, cum faceţi voi.

Am obosit să mă lupt... Am multă treabă de făcut şi o voi face. Lăsaţi-mă în pace şi nu mă mai sâcâiţi cu mizerii, că nu voi intra în jocuri murdare.

Aş vrea să răspund unei sugestii primite aici: NU voi face nici o alianţă cu cei ce ne-au lovit şi au încercat să ne trântească. Oamenii aştia au muncit să urce, iar cine a dorit să-i trântească, îmi e duşman. Am încercat o dată sa intru în dialog cu ei şi am fost refuzată. Deci fiecare pe drumul lui, cu echipa lui şi cu mândria lui. Dacă marca va fi de vânzare, voi incerca să o achiziţionez. Indiferent de rezultat, pentru mine va fi o victorie. Şi din eşecuri sunt beneficii, învăţăminte şi bucurii. Sunt un om demn, nu voi pleca privirea în faţa constănţenilor sau a suporterilor. Voi privi drept, cu mândrie şi vă voi spune „EU, EMANUELA GAVRILĂ, ATÂT AM PUTUT!”

Conducerea clubului constănţean încearcă în această perioadă să rezolve toate problemele legate de participarea formaţiei în Liga a 2-a, stabilirea lotului de jucători, disputarea partidelor de pe teren propriu pe stadionul din strada Primăverii şi alcătuirea grupelor de copii şi juniori. După ce SCC Farul a disputat duminică, la Techirghiol, un amical cu Sparta, câştigat de echipa constănţeană cu scorul de 8-0, jucătorii antrenaţi de Ion Barbu şi Gică Mina vor mai susţine trei partide de verificare în această săptămână, toate pe teren propriu, pe stadionul din strada Primăverii - marţi, ora 18.30: se caută un adversar, după ce Victoria Cumpăna a anunţat că nu mai poate juca, sau se va disputa un meci şcoală; miercuri, ora 18.30: cu Farul Tuzla; sâmbătă, ora 11.00: cu Dacia Unirea Brăila.

Luni, într-un comunicat, SSC Farul Constanţa a anunţat că a trimis o scrisoare deschisă ministrului Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, cu privire la problemele pe care le întâmpină în legătură cu posibilitatea desfăşurării confruntărilor din eşalonul secund pe stadionul din strada Primăverii.