„Eu nu cînt de Sărbători”

Ada Milea este o artistă care a fugit, întotdeauna, de celebritate. În pofida acestui lucru, talentată şi nonconformistă, a reuşit să devină cunoscută rapid, atît în ţară, cît şi în străinătate, lucru confirmat şi de numeroasele concerte pe care le-a susţinut atît în Europa, cît şi în Statele Unite ale Americii. La New York, în „Joe’s Pub”, Ada Milea şi Alexandru Bălănescu au susţinut, în vara acestui an, spectacolul „The Island”, care s-a jucat cu casa închisă. Catalogată drept una dintre cele mai nonconformiste artiste autohtone, Ada Milea încearcă să combine, pe scenă, teatrul cu muzica. În exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, artista a vorbit despre cariera sa, dar şi despre sacrificiile pe care le face un interpret pentru muzică.

Reporter: Aţi mai cîntat în acest an, la Contanţa?

Ada Milea: Da, cu singuranţă, nu ştiu exact de cîte ori am fost aici.

Rep: Cum vi se pare publicul de la malul mării?

A.M: Publicul de aici este foarte simpatic. Am constatat însă, pe unde am fost, că publicul poate fi diferit. Depinde de ce oameni vin la concert. În aceeaşi localitate poţi avea două recitaluri cu un public extrem de diferit.

Rep.: Există diferenţe între publicul autohton şi cel din străinătate?

A.M.: Poate... În primul rînd, în străinătate, nu cînt în limba română, dar cred că publicul de acolo este mult mai deschis... În 2008 am susţinut, alături de violonistul Alexandru Bălănescu, spectacolul „The Island” (Insula), în cîteva ţări. La New York am cîntat chiar cu casa închisă. Am mai jucat în străinătate şi versiunea lui Don Quijote în limba engleză.

Rep: Care sînt realizările dvs profesionale recente?

A.M: Sînt profesoară de teatru în Germania. Un regizor care are o şcoală de teatru în Germania m-a văzut jucînd „Apolodor”, apoi a venit şi mi-a spus că şi-ar dori foarte mult să predau studenţilor de la acea şcoală. Este foarte interesant...

Rep: Cum vă descurcaţi cu drumurile între Germania şi România?

A.M: Este destul de simplu, pentru că atunci cînd mă duc în Germania stau acolo o lună, o lună şi ceva...

Rep.: Cu ce muzicieni aţi mai colaborat de-a lungul carierei?

A.M.: Am colaborat foarte bine cu Mihai Iordache, cu actori precum Dorina Chiriac, Bobo de la „Fără zahăr”…

Rep: Ada Milea cîntă de Sărbători?

A.M: Eu nu cînt de Sărbători. Fiind sărbătoare, nu lucrez.

Rep: Aveţi un mesaj pentru fanii de la malul mării?

A.M: Noroc, fericire, sau, mai bine spus... noroc în fericire!