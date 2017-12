Declaraţia îi aparţine secretarului de stat pe problemele învăţămîntului preuniversitar din cadrul Ministerului Cercetării şi Educaţiei, Dumitru Matei, prezent ieri la Constanţa cu ocazia Zilei Internaţionale a Educaţiei

De Ziua Internaţională a Educaţiei, sărbătorită ieri în o sută de state din întreaga lume, la Constanţa a sosit reprezentantul Ministerului Cercetării şi Educaţiei (MEdC), secretarul de stat pe problemele învăţămîntului preuniversitar, Dumitru Matei. “Învăţămîntul este o activitate complexă, pe paliere, pe nivele însă, referitor la judeţul Constanţa, este cotat ca un învăţămînt bun, de calitate. De aceea insistăm, pe măsura rezultatelor pe care copiii din acest judeţ le obţin, să asigurăm şi o bază materială corespunzătoare pentru că fără condiţii adecvate, în această fază, nu putem motiva elevii pentru un alt nivel de calitate în educaţie”, a declarat Dumitru Matei. El a mai spus că rezultatele pe care le obţin copiii constituie prima motivaţie a cadrelor didactice. În ceea ce priveşte conflictul dintre sindicatele din învăţămînt care solicită creşterea veniturilor salariale şi autorităţile centrale, oficialul MEdC a plasat responsabilitatea, indirect, în curtea Guvernului. “Noi facem educaţie. Celelalte aspecte vor fi rezolvate cu timpul, dacă ne referim la motivaţia salarială. Se încearcă şi trebuie să se realizeze un sistem prin care să stimulăm omul care munceşte, care are rezultate şi care îşi face datoria aşa cum se cuvine. Eu nu susţin globalizarea la salarizare: nu putem intra toţi pe aceeaşi grilă. Nu ne-am născut egali, nu sîntem egali, nu avem aceleaşi rezultate”, a mai spus Dumitru Matei. Problema salarizării este exact problema pe care o ridică sindicatele din învăţămînt şi, deşi un proiect de Lege a salarizării trebuia prezentat de MEdC în primăvara acestui an, acesta nu există. Ba mai mult, ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău declara anul trecut că nu ministerul trebuie să facă acest proiect, ci Guvernul României care are specialişti în domeniu. Această lege a salarizării personalului din învăţămînt, care întîrzie să apară, i-a scos de mai multe ori pe dascăli în stradă şi tensiunile se vor menţine pînă cînd nu se va ajunge la o înţelegere între cei care conduc acum ţara şi cei care le-au fost profesori.