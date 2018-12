În ultima perioadă, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a anunțat că vrea să formeze o formație capabilă să se bată la titlu, dar pentru a reuși acest lucru are nevoie de parteneri, de acționari care să vină lângă el și să susțină financiar activitatea la clubul constănțean. În caz contrar, se gândește să părăsească banca tehnică a Viitorului, pentru a accepta o nouă provocare.

La conferința de presă premergătoare partidei de luni, dintre Viitorul și CFR Cluj, Gică Hagi și-a prezentat punctul de vedere legat de marea performanță: „Dacă nu vom deveni o echipă competitivă, cu siguranță nu mă veți mai vedea pe bancă la Viitorul. Mentalitatea mea este să câștig. Îmi doresc să mă lupt cu cei mai buni. Am ajuns la un nivel, iar eu am nevoie de o altă provocare. Îmi doresc parteneri care să vină lângă mine, să facem o echipă frumoasă. Dorim să ne dezvoltăm și să ne perfecționăm. Un proiect important, o echipă cu pretenții pentru Champions League și Europa League. Vreau să ne luptăm cu cei mai buni din România. Nouă acționari, plus unul, al zecelea, toți egali. Nouăzeci la sută, plus subsemnatul, care să facă ceva frumos. Am purtat numărul 10, iar zecele în teren e cel mai bun. Eu o să am votul de aur, din punct de vedere tehnic. Unde-s mulți, puterea crește. Am făcut oferta public. Vom vedea ce ne aduce anul care vine, în care mă gândesc la lucrul pe care vi l-am spus”.