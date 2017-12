Eugen Bogatu, judecat în libertate

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a decis, vineri, ca Said Baaklini, Adrian Chebuţiu, Coriolan Adrian Preda şi Eugen Bogatu să fie judecaţi în libertate în dosarul UCM Reşita şi a dispus în cazul lor interdicţia de a părăsi ţara, soluţia putând fi contestată de procurori la Tribunalul Bucureşti. Instanţa Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, care judecă dosarul UCM Reşiţa, a luat joi în discuţie legalitatea şi temeinicia arestării preventive în cazul celor patru, iar vineri a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu interdicţia de a părăsi ţara. Tribunalul Bucureşti a decis, în 14 februarie, ca dosarul UCM Reşita, în care au fost trimişi în judecată Said Baaklini, Adrian Chebuţiu, Coriolan Adrian Preda şi Eugen Bogatu, să fie luat în discuţie la Judecătoria Sectorului 1. Procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credinţă a taxelor având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum şi pentru asociere în vederea săvârşirii acestei fapte, potrivit DNA. Alături de acesta vor fi judecaţi Adrian Chebuţiu, preşedinte al Consiliului de administraţie şi director general al UCM Reşiţa, şi Coriolan Adrian Preda, director executiv al societăţii, pe care procurorii îi acuză de complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinţă a taxelor. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, pentru favorizarea infractorului şi intermedierea de operaţiuni comerciale de către persoana care are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.