Directorul Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM), Eugen Bogatu, rămâne în arest după ce Completul de cinci judecători al ICCJ a confirmat o decizie similară a instanţei de fond. Bogatu a fost arestat preventiv, luni, de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a aprobat solicitarea de arestare preventivă pentru 29 de zile. Decizia a fost atacată cu recurs la Completul de cinci judecători, care a respins însă contestaţia. Eugen Bogatu a fost arestat pentru favorizarea infractorului şi trafic de influenţă, fiind acuzat că l-ar fi ajutat pe Said Baaklini să evite controalele portuare în cazul a patru motoare de la UCM Reşiţa şi i-ar fi cerut două milioane de lei pentru ca acestea să fie scoase urgent din ţară. Pe 15 decembrie 2010, Eugen Bogatu declara: “Nu am nicio legătură cu acest dosar. Nu cunosc pe nimeni dintre cei implicaţi”. Said Baaklini, principalul inculpat din dosar, le-a declarat însă anchetatorilor că a fost sunat de Eugen Bogatu: “Domnul Bogatu m-a sunat şi m-a întrebat: Ce dracu transportăm acolo de e aşa de mare scandal în port? Eu am spus că transportăm motoare. Toate persoanele, inclusiv domnul Bogatu Eugen, mi-au spus că am nevoie de o autorizaţie, pentru că bunurile exportate pot reprezenta tehnologie duală”. Potrivit anchetatorilor, Eugen Bogatu a intervenit pentru angajarea unui vas comercial cu care urma să fie transportate în Republica Guineea cele patru motoare şi pentru efectuarea tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesare pentru ca acestea să fie scoase urgent din România. De asemenea, Eugen Bogatu a redactat, împreună cu Said Baaklini, memorii, petiţii şi adrese de protest către ANCEX, Autoritatea Naţională a Vămilor, Compania Maritimă Constanţa, Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa, CNAPM Constanţa SA şi UMEX, susţin anchetatorii.