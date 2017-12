Eugen Nicolăescu, verificat de CNSAS

Liberalul Andrei Chiliman a cerut, ieri, Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), verificarea dosarelor pe care le are la SRI şi SIE. Şi ministrul liberal al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, s-a aflat, ieri, la CNSAS, pentru a depune documentele necesare verificării sale în dosarele Colegiului. Demersul lui Nicolăescu vine după ce liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu a cerut verificarea tuturor membrilor PNL, Biroul Permanent Central al partidului adoptînd o rezoluţie pentru verificarea dosarelor demnitarilor liberali, în conformitate cu Legea privind deconspirarea Securităţii ca poliţie politică. Cu zîmbetul pe buze, Eugen Nicolăescu a declarat: "Încep verificarea demnitarilor şi se solicită o serie de documente. Am înţeles de la cei de la CNSAS că sînt primul demnitar care vine personal să aducă documente. Mă bucură faptul că se apreciază această atitudine a mea. Eu am considerat că e bine să aduc eu documentele, sînt documente de identitate, ca să poată după aceea să umble la dosare. Aştept să înceapă verificările, să văd dacă se găseşte sau nu ceva în dosarul meu". Purtătorul de cuvînt al Colegiului CNSAS, Cazimir Ionescu a declarat, ieri, că din dosarele primarului Sectorului 1, liberalul Andrei Chiliman, reiese că “a avut de suferit” pentru că a refuzat colaborarea cu Securitatea şi înscrierea în PCR. Potrivit lui Ionescu, primarul liberal a solicitat Colegiului CNSAS să continue investigarea cazului său pe baza unor posibile noi documente primite de la SRI, SIE şi MApN. El a mai precizat că CNSAS va adresa o sesizare primului-ministru în legătură cu ameninţările pe care consilierul său, Stejărel Olaru, le-a adresat unor membri ai Colegiului. Potrivit lui Ionescu, ameninţarea lui Olaru “suna ca un şantaj, că dacă nu este acreditat la CNSAS va face acţiune penală”.

Cerere de recuzare

Avocatul lui Dan Voiculescu, Sergiu Andon a depus, ieri, la CNSAS, cererea de recuzare a lui Mircea Dinescu, solicitînd ca acesta să nu participe la şedinţa în care se discută contestaţia deciziei Colegiului potrivit căreia Dan Voiculescu a făcut poliţie politică. Andon a precizat, într-o conferiţă de presă, că solicitarea conservatorilor nu se referă la revocarea lui Dinescu din CNSAS, ci la "neparticiparea" acestuia la şedinţa în care este judecată contestaţia conservatorilor. Motivul principal al acestei cereri, conform declaraţiilor lui Andon, este acela că, în calitatea sa de membru CNSAS, Dinescu se antepronunţă "cu obstinaţie". De altfel, avocatul lui Voiculescu s-a pregătit pentru conferinţa de presă cu mai multe citate din presă după declaraţii ale lui Dinescu. Totodată, avocatul a mai arătat că Legea de funcţionare a CNSAS nu prevede recuzarea. În plus, el l-a acuzat pe Dinescu că "îşi persiflează" jurămîntul dat în faţa Parlamentului, prin care se obliga să îşi desfăşoare activitatea cu "conştiinciozitate, cu onoare şi fără părtinire". Acestea sînt, potrivit lui Andon, trei dintre principiile jurămîntului pe care susţine că Dinescu le încalcă în cazul Voiculescu. Apărătorul liderului PC a mai anunţat că, în eventualitatea în care decizia CNSAS va fi şi de data aceasta potrivnică lui Voiculescu, va depune o nouă contestaţie inclusiv la CEDO.