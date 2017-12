Eugen TĂNĂSESCU - Democrația impune bucuria vieții

07:47:25 / 05 Septembrie 2017

La subiect

Da. Intr-adevar, in democratie, de multe ori nu ai de ales. Apare grotescul. Daca nu sustin un infractor ce a praduit bugetul comunitatii, risc sa fiu dat afara, sa raman fara paine si sa prefer ca functionarul ce a fumat clandestin sa renunt la viata. Deci, traiasca viata, dar nu a mea. Manipulare, meschinarie in numele democratiei, iar romania are infractori multi.