Eugen Trică nu vine la FC Farul

Cu o săptămână înaintea reluării Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa se confruntă în continuare cu mari probleme în privinţa băncii tehnice. După ce Ştefan Petcu a anunţat că va părăsi echipa din cauza problemelor financiare, patronul Giani Nedelcu a ajuns la un acord de principiu cu Eugen Trică, însă fostul tehnician de la CFR Cluj a anunţat, vineri, că nu mai poate veni din cauza litigiului contractual pe care îl are cu UTA

„Din păcate, nu pot să vin la Constanţa din cauza litigiului pe care-l am cu UTA, dar mai sunt şi alte probleme. I-am mulţumit lui Giani Nedelcu pentru ofertă, dar poate vom colabora pe viitor”, a declarat Trică. În aceste condiţii, oficialii Farului s-au reorientat şi i-au contactat pe Petre Grigoraş şi Ioan Sdrobiş, dar ambii tehnicieni au refuzat oferta. „Am fost căutat de Giani Nedelcu, dar în acest moment nu pot reveni la Constanţa, pentru că este o stare de incertitudine. Îmi pare rău, pentru că FC Farul este echipa unde mi-am încheiat activitatea de jucător şi am început-o pe cea de antrenor, care mi-a adus mari satisfacţii. Nu uit că am contribuit la cel mai bun sezon din istoria clubului, când am terminat pe locul 5 şi am jucat finala Cupei României. Dacă va exista un proiect serios, de viitor, care să mă stimuleze din punct de vedere profesional, sunt gata să vin la Constanţa”, a răspuns Grigoraş. „Am respect mare şi ţin la oraşul Constanţa, dar sunt implicat în acest moment la Academia de Fotbal de la Oneşti. Nu pot să-i spun lui Nicolae Badea că plec, după ce am finalizat demararea acestui proiect”, a spus Sdrobiş.

RĂMÂNE PETCU În aceste condiţii, echipa este pregătită în continuare de Ştefan Petcu, până se va găsi un nou antrenor. „Eu sunt încă sub contract şi mă ocup în continuare de echipă. Am primit salariul pe luna decembrie şi aştept ca marţi să încasez banii şi pe ianuarie. Voi continua să conduc antrenamentele şi să pregătesc echipa până se lămuresc problemele şi va fi găsit un nou antrenor. S-ar putea să rămân şi la prima etapă, pentru că nu pot lăsa jucătorii de izbelişte”, a spus Petcu. Sâmbătă, de la ora 11.00, FC Farul Constanţa va disputa ultimul meci amical din această iarnă, urmând să întâlnească, în deplasare, formaţia din Liga a III-a Dunărea Călăraşi.