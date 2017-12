Eureko şi Bancpost au fuzionat

Fondurile de pensii private obligatorii administrate de Eureko Pensii şi Bancpost Fond de Pensii au fuzionat, după ce, miercuri, a fost depus, la autoritatea de reglementare, raportul final al operaţiunii. Prin intermediul acestei fuziuni, Eureko Pensii a preluat activele şi participanţii fondului Bancpost şi, în acelaşi timp, şi-a consolidat poziţia pe segmentul pensiilor private obligatorii (Pilonul II). „Această primă fuziune se înscrie în obiectivele şi misiunea noastră de a ne consolida poziţia pe piaţa Pilonului II de pensii şi, în acelaşi timp, de a menţine performanţele obţinute în administrarea activelor şi a serviciilor oferite clienţilor noştri”, a declarat, ieri, într-o conferinţă, directorul general al Eureko Pensii, Besim Jawad. În urma procesului de integrare, Eureko Pensii a atins un număr de 325.543 de participanţi, consolidîndu-şi poziţia a cincea în topul celor 13 companii existente pe piaţă din punctul de vedere al numărului de clienţi, iar valoarea totală a activelor a atins 77,756 milioane de lei, care o plasează pe locul şase. Prin intermediul acestei fuziuni, numărul de participanţi preluaţi de la fondul de pensii Bancpost s-a situat la aproape 26.000, iar volumul activelor s-a ridicat la 7,59 milioane de lei. „Preluarea fondului de pensii Bancpost de către fondul Eureko va reduce costul marginal al companiei per participant şi va creşte valoarea activelor aflate sub administrarea sa”, a spus Jawad. KD Pensii gestionează active de 2,04 milioane de lei şi are 8.282 de clienţi, fiind ultimul administrator în ierarhia de profil în funcţie de ambii indicatori. El a adăugat că fuziunea cu fondul de pensii administrat de KD Pensii, ce va fi finalizată în următoarele săptămîni, va contribui atît la stabilizarea poziţiei pe care o deţinem în acest moment, cît şi a întregii pieţe. Pentru Pilonul III, obiectivul companiei este plasarea, în următorii trei ani, pe o poziţie similară cu cea deţinută pe Pilonul II. La finele lunii mai, fondul Eureko Confort avea 589 de clienţi, în timp ce la nivelul industriei există 167.500 de participanţi. Grupul olandez Eureko activează în 13 state din Europa, cu peste 20.000 de angajaţi, fiind prezent cu operaţiuni în domeniul asigurărilor şi pensiilor.