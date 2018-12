EURO 2020, încă un obiectiv important pentru Ministerul Turismului

Ministerul Turismului marchează încă un obiectiv important pentru turism: realizarea planului de promovare a României în contextul organizării Campionatului European de Fotbal din 2020.

“Vrem să profităm de această oportunitate reprezentată de organizarea a 4 meciuri din cadrul EURO 2020 la București și să reușim să atragem un număr cât mai mare de turiști în țara noastră. Fotbalul poate fi un argument potrivit pentru o vacanță de neuitat în România. Acesta este obiectivul nostru, să convingem cât mai mulți suporteri să nu se rezume doar la meciurile din campionat, ci să rămână în vacanță în țara noastră și, mai ales, să revină în anii următori împreună cu familia și prietenii. În acest context, astăzi, la Ministerul Turismului a avut loc o întrunire a membrilor Comitetului Interministerial pentru EURO 2020. Am avut deosebita plăcere să-l am alături pe Gică Popescu, coordonator EURO 2020 din partea Guvernului României. Domnul Popescu împreună cu ceilalți membri ai Comitetului, reprezentanți ai industriei de turism și ai autorităților locale au fost receptivi în legătură cu propunerea noastră de a pune bazele unui plan de promovare a României cu ocazia organizării Campionatului European de Fotbal în anul 2020. Am încredere că, astfel, vom avea toate premisele pentru un proiect de succes”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, în cadrul dezbaterii privind planul de promovare a României pentru EURO 2020.