EURO 2024. România s-a calificat în optimile de finală, după 1-1 cu Slovacia

Selecţionata României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, din postura de câştigătoare a Grupei E, după 1-1 (1-1) cu Slovacia, miercuri seara, pe Frankfurt Arena.

Tricolorii au trecut pentru a doua oară de faza grupelor, după ediţia din 2000, însă acum au reuşit să termine pe primul loc.

Slovacia, care s-a calificat şi ea în optimi, de pe locul al treilea, a deschis scorul prin Ondrej Duda (24), dar România a egalat din penalty, prin Răzvan Marin (37).

Selecţionatele Ucrainei şi Belgiei au terminat la egalitate, 0-0, miercuri seara, pe Stuttgart Arena.

"Îi felicit pe băieţi, am crezut tot timpul în ei, de când am venit. România are talent, România are potenţial, România trebuie să aibă personalitate şi să muncească mult. România şi-a regăsit spiritul pe care nu are voie să-l piardă niciodată. Ne dorim să ne oprim cât mai departe la acest Campionat European. Aşteptăm să ne aflăm adversara, nu că ar conta foarte mult, pentru că toate sunt echipe valoroase. Iar echipa naţională va merge înainte şi după EURO. A fost fabulos. E o generaţie fantastică şi sunt sigur că aceşti băieţi vor inspira multe generaţii de acum înainte. Eu sunt norocos să antrenez o generaţie atât de talentată", a declarat selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu.