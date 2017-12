Euro, record al ultimei luni; dolarul, la un nou maxim istoric

02:10:46 / 17 Decembrie 2016

Si asta e doar inceputul

O sa se majoreze preturile masiv dupa aprecierea dolarului, maririle de salarii pe care le va face viitorul guvern o sa creasca inflatia si mai puternic... Cred ca daca mai vad dolarul la un curs dolar sub 4.1 lei, transform economiile din lei in dolari pentru ca nici euro nu mai are zile multe