Euro s-a depreciat uşor

Euro s-a depreciat, ieri, pînă la 3,3241 lei/euro, de la 3,3272 lei/euro, cît era luni (0,09%), ca urmare a tendinţei generale de apreciere a monedelor din regiune faţă de euro în prima parte a zilei, susţin dealerii. Piaţa schimburilor valutare s-a deschis la cotaţia de 3,3240-3,3270 lei/euro, la un nivel apropiat de cel la care era cotat un euro luni. "Leul s-a apreciat uşor faţă de euro, aşa cum au făcut şi celelalte monede din regiune. A fost o tendinţă generală", a explicat dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Ulterior, cursul a stagnat în jurul nivelului de 3,3220 lei/euro.

Pe pieţele financiare internaţionale, dolarul a oscilat în prima parte a zilei între 1,3559 şi 1,3612 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o depreciere a monedei naţionale cu 29 de lei vechi faţă de dolar (0,12%) de la 2,4452 lei/dolar, cît era luni, la 2,4481 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 9,06% pe an faţă de 20,63% pe an cît era luni, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 17,13% pe an de la 47,50% pe an, cît era luni. Dobînzile de pe piaţa interbancară românească la depozitele pentru o zi (overnight) au coborît ieri, ca urmare a creşterii lichidităţii după revenirea în piaţă a unui depozit de 2 miliarde de lei atras în urmă cu o lună de BNR.