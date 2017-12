Euro, sub pragul de 3,51 lei

Cotaţia leului a suferit o uşoară corecţie în raport cu euro în şedinţa interbancară de ieri, după aprecierea din ultimele zile, într-o piaţă în care investitorii au cumpărat euro în apropierea pragului de 3,5 unităţi şi au marcat profituri. Ultimele transferuri ale zilei au fost operate la 3,5110 - 3,5160 lei/euro, cu 0,3 peste nivelul de la închiderea de luni. Băncile au cotat euro, la deschidere, în intervalul 3,5050 - 3,5100 lei, nivel considerat rentabil pentru investitori, care au cumpărat valută fie pentru a-şi finanţa importurile, fie pentru profit.

Cotaţia a avansat treptat, sub presiunea de la cumpărare, şi a atins nivelul maxim al şedinţei la 3,5130 - 3,5180 lei/euro. Spre final, raportul a înregistrat o uşoară revenire şi s-a stabilizat în jurul valorii de închidere. BNR a calculat un curs de referinţă de 3,5068 lei/euro, în scădere cu 0,34 bani faţă de nivelul raportului de luni. Moneda americană a continuat să se întărească pe pieţele internaţionale, cîştigînd 0,64 bani şi în faţa leului, pînă la 2,7906 unităţi. Pe piaţa monetară, dobînzile la depozitele pe o zi (overnight) au coborît uşor şi s-au situat în intervalul 7,75 - 8,25% pe an, faţă de 8 - 8,5% pe an la închiderea precedentă.