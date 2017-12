Eurodeputaţii români, susţinători ai Rezoluţiei de redresare economică adoptată de PE

Rezoluţia PE cu privire la redresarea economiei europene, adoptată cu majoritate largă în Legislativul european, a beneficiat de susţinerea tuturor eurodeputaţilor români prezenţi la vot. Delegaţia PSD din PE a anunţat adoptarea raportului Ferreira ca pe o mare victorie a Grupului socialist pentru România, referindu-se la unul dintre amendamentele raportului vizînd promovarea solidarităţii între noile şi vechile state membre UE în gestionarea crizei economico-financiare. Potrivit Delegaţiei PSD, Grupul Socialist din PE condiţionase, la iniţiativa europarlamentarilor social-democraţi români, aprobarea rezoluţiei PE de profil de adoptarea acestui amendament. Este vorba despre amendamentul 92, care subliniază că \"actuala criză are consecinţe economice şi sociale negative în multe din noile state membre, cauzînd un risc substanţial de reducere a creşterii economice şi a stabilităţii precum şi de creştere a sărăciei\". „O mare parte din grupul popular (PPE) a votat pentru amendamentul nostru sub presiunea socialiştilor europeni, neîndrăznind să adopte o altă atitudine sub privirile electoratului european din noile state membre. Un vot obţinut cu o largă majoritate solicitînd acelaşi tip de sprijin pentru ţările noi membre ca pentru cele din zona euro reprezintă o punere la punct şi, de fapt, o izolare politică în plan european a preşedintelui Traian Băsescu, care s-a plasat la summitul din 1 martie pe poziţia exact opusă, împotriva intereselor româneşti şi europene în general“, a comentat Adrian Severin, liderul grupului PSD din PE. Raportul Ferreira arată că planurile naţionale de redresare economică ar putea periclita competitivitatea globală a Europei dacă nu există o coordonare la nivel european. Stimularea economiei, precum şi o bună funcţionare a pieţelor financiare sînt esenţiale pentru a proteja securitatea cetăţenilor şi pentru a preveni creşterea şomajului, potrivit raportului. „Planul de relansare a economiei europene este în special important prin cele două elemente centrale ale sale: în primul rînd, măsuri de stimulare fiscală pe termen scurt pentru impulsionarea cererii, protejarea locurilor de muncă şi redarea încrederii consumatorilor, iar în al doilea rînd, investiţii inteligente pentru impulsionarea creşterii economice. Prioritatea numărul unu a UE o constituie protejarea cetăţenilor de efectele negative ale crizei financiare, iar pentru economia României, măsurile îşi vor dovedi eficacitatea, în special în ceea ce priveşte IMM-urile, prin simplificarea şi accelerarea procedurilor, punerea la dispoziţie anticipată a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi a fondurilor pentru dezvoltare rurală“, a declarat europarlamentarul constănţean Adrian Manole.