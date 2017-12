“Europa fotbalistică îşi va aminti de această echipă”

Selecţionerul naţionalei Turciei, Fatih Terim, fericit după victoria 3-2 obţinută în faţa Cehiei, succes ce a calificat echipa sa în sferturile EURO 2008, a anunţat că reprezentativa turcă nu se va opri aici. “Transmit un mesaj întregii ţări, întregului popor: Ieşiţi în stradă, sărbătoriţi această victorie, profitaţi de acest moment! V-am zis după ce am învins Elveţia că lumea îşi va aminti de noi. O mai spun o dată. Europa fotbalistică îşi va aduce aminte de această echipă”, a declarat Terim la finalul partidei care a dus Turcia în sferturile competiţiei. Antrenorul turc şi-a lăudat jucătorii pentru determinarea de care au dat dovadă, chiar dacă au fost conduşi, cu 2-0, până în min. 75. “N-am început prea bine meciul, în faţa unor cehi extrem de motivaţi. În prima repriză, am uitat să jucăm fotbal. În a doua ne-am revenit şi sînt mîndru că am o echipă care nu abandonează niciodată. Am arătat de ce sîntem în stare. Primul gol ne-a băgat din nou în meci. La 2-2, mă pregăteam de loviturile de departajare, cînd a picat şi golul al treilea. A fost o nebunie, o adevărată lecţie despre frumuseţea fotbalului. E clar că jucătorii mei adoră finalurile dramatice de partidă”, s-a bucurat Terim.

Turcia se mută din Elveţia în Austria

Turcia îşi va schimba locul de cantonament pentru partida cu Croaţia, plecînd de la Nyon, din Elveţia, la Krems, în Austria. Partida de vineri, 20 iunie, în care Turcia va înfrunta Croaţia, va avea loc la Viena, pe Stadionul “Ernst-Happel”, astfel că jucătorii antrenaţi de Fatih Terim au ales să se cazeze la Hotelul “Steigenberger Avance” din Krems, aflat la 77 km de capitala Austriei. Turcii vor părăsi Elveţia azi, urmînd să ajungă în noul cantonament după-amiaza. Antrenamentele vor avea loc pe Stadionul “Sepp-Doll”, prima şedinţă fiind programată chiar marţi seară. Securitatea delegaţiei din Turcia va fi asigurată, ca de obicei, de o unitate de elită şi una de intervenţie specială a poliţiei austriece, care vor fi pe poziţii încă de marţi dimineaţa, a indicat un oficial al forţelor de ordine din Austria, Franz Popp. În sferturi, pe 20 iunie, Turcia va întîlni Croaţia.