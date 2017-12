Europa ne trimite 11.000 de deţinuţi

Peste 11.000 de cetăţeni români încarceraţi în penitenciare din Europa vor fi repatriaţi, în cursul acestui an, pentru a-şi ispăşi pedepsele în România. Chestorul Ioan Băla, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că peste 11.000 de români care îşi ispăşesc pedepsele în penitenciare din Europa vor fi transferaţi, în acest an, în unităţi de detenţie din ţară, repatrierea urmând să se facă în etape, după echivalarea sentinţelor de condamnare de către instanţele din România. \"Este vorba despre aproximativ 11.500 de cetăţeni condamnaţi, care sunt încarceraţi în penitenciare din spaţiul comunitar. Dosarele acestora vor fi transmise în România pe cale diplomatică şi vor fi reanalizate de instanţe româneşti pentru echivalarea sentinţelor, iar ulterior vor fi repatriate şi persoanele condamnate. Este o procedură care se va derula pe etape\", a declarat directorul general al ANP. Potrivit chestorului Băla, transferarea persoanelor este o formă de cooperare internaţională care are la bază, în principal, raţiuni umanitare şi ca obiectiv facilitarea reintegrării sociale a condamnaţilor. \"Reintegrarea socială a persoanelor condamnate este mult mai uşor de realizat în ţara de origine\", a spus Ioan Băla. Directorul general al ANP a arătat că repatrierea deţinuţilor se va face în baza deciziei-cadru a Consiliului Europei privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală în Uniunea Europeană. \"Statele membre au fost obligate să adopte măsuri pentru a se conforma până la data de 5 decembrie 2011 urmând ca, din acest an, să se treacă la repatrierea cetăţenilor încarceraţi\", a mai precizat Băla.